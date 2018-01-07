鲁班工坊培养泰国小工匠

学生们正在操作自动化生产线教学设备。

本报记者 张志文摄

“中国的这些先进设备来到我的学校，简直是太酷了！”见到记者时，泰国大城技术学院学生颂武昌信主动介绍起这里的鲁班工坊。宽敞的教室里依次划分出仿生机器人学习体验区、电脑鼠走迷宫学习竞赛区、自动化生产线教学区等，10多名泰国学生正在学习操作教学设备。颂武昌信说，有了这些设备，他的学习兴趣一下子提高了，现在已经可以熟练操作包装流水线模型了。

2016年3月，由天津渤海职业技术学院与泰国大城技术学院共同建设的全球首家鲁班工坊正式揭牌，这也是我国在海外设立的首个职业教育领域的“孔子学院”。中泰双方选派优秀的“双师双语”师资队伍，选用最新编制的中英泰三种文字教程，还利用空中课堂、视频、微课等先进手段进行实时教学。一年多来，参加鲁班工坊项目的40余名泰国学生赴华深造，同时实现了中国倡导的工程实践创新项目教育模式在泰国落地，提高了泰国职业教育的人才培养水平。

毗邻大城技术学院的世界文化遗产——大城历史公园，记录着这里曾经的辉煌文明，也激励着泰国年轻人奋发图强。大城技术学院副院长颂差·塔达甘告诉记者，目前学院有11个专业，随着鲁班工坊发展和泰中职业教育合作深入，预计今年学校将开设新能源、数控机床、物联网等前沿专业，这对于正在实施的“泰国4.0”战略和“一带一路”建设具有重要意义。

大城技术学院老师阿丽萨几个月前刚从别的学校调过来。“之前学生只能通过电脑幻灯片和图片学习这些先进技术，由于缺少实物，学生无法训练动手操作能力，而且教学方式也非常单一。”阿丽萨说，鲁班工坊的教学条件在泰国首屈一指，很多设备连理工大学里都没有。同学们学习热情高涨，知识掌握速度也快了许多。中方老师定期赴泰交流，也为泰方老师掌握先进技术提供了渠道。中方同行带来了设备操作的最新方案，很多是创新之举。

中专二年级学生侬塔帕去年代表大城技术学院到天津参加了电脑鼠大赛。他的团队通过课程学习和集体协作，利用当地材料制作了两只电脑鼠，虽然外观仍待改善，但凭借这一突破，团队荣获了多个奖项。他说，中国的科学技术和创意产业非常发达，而泰国拥有历史悠久的传统手工艺技术，如果能把二者有机结合，泰国的技术创新将发展更快，这也是他毕业后的理想。

“通过鲁班工坊模式，学生能够熟练掌握中英泰三种语言，培养出独立工作能力，而且拥有先进技术操作经验，实现了全方位发展，这是他们今后走向社会的优势。”颂差对记者说，目前越来越多的泰国职业学校认识到鲁班工坊模式的优势，前来取经学习。相信泰中两国职业教育合作将继续深入发展，鲁班精神也将在这里生根发芽。

（本报泰国大城1月6日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月07日 03 版）

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