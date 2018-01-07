第十二届“名古屋中国春节祭”开幕

本报东京1月6日电 （记者刘军国）1月6日，第十二届“名古屋中国春节祭”在日本爱知县名古屋市开幕。中国驻名古屋总领事邓伟、爱知县知事大村秀章、名古屋市副市长广泽一郎以及近10位名古屋周边各市市长等日本中部地区政界、经济界、友好团体、华侨华人社团代表及众多当地市民出席了活动。

邓伟表示，今年是中日和平友好条约缔结40周年，希望日本中部地区各界人士能够保持对华友好传统，抓住有利契机，继续鼎力支持和积极开展以“名古屋中国春节祭”为代表的各项友好交流活动，持续深化对华地方民间友好交流，为进一步改善和发展两国关系作出新的贡献。

与会人士纷纷表示，作为2018年中日民间首场大型友好交流活动，第十二届“名古屋中国春节祭”为纪念中日和平友好条约缔结40周年开了一个好头，希望中日关系能够以此为契机，迎来新气象。

第十二届“名古屋中国春节祭”由名古屋当地华侨华人和中国驻名古屋总领馆于1月6日至8日在名古屋市中心举办。河南嵩山少林寺武僧团表演的少林功夫和河南陶艺大师、牡丹画大师的精美作品受到当地民众的高度赞赏和热烈欢迎。这些具有浓郁民族特色的春节活动为当地增添了不少喜庆的节日氛围。

据悉，“名古屋中国春节祭”是日本规模最大、影响力最广的春节庆典品牌。去年到场民众已突破14万人次，预计今年将有更多日本民众通过这一活动领略中华民族传统文化的多彩和灿烂，感受中华文化的精深与魅力。除了名古屋之外，大阪、新潟、福冈、大分等城市近年来也开始举办中国春节祭活动。去年1月“日本华侨华人中国春节祭联合会”在名古屋成立，强化了各地中国春节祭执委会间的横向交流，为进一步扩大中国春节祭的品牌效应并深化中日民间文化交流提供更广阔的舞台。

《 人民日报 》（ 2018年01月07日 03 版）

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