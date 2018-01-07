中国在强军路上坚定前行

隆冬的华北大地，寒意正浓；训练场上，生机勃发、热情涌动。中央军委1月3日首次统一组织的全军开训动员，是人民军队加强新时代练兵备战的一次崭新亮相。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向全军发布训令，引起世界多国媒体的广泛报道和各界人士的积极评价。“训令显示了中国全面推进国防和军队现代化的决心”“中国军队已经走上了发展的快车道”“中国军队作战能力的提高有利于国际和平力量的壮大”……国际社会高度评价习近平主席向全军发布训令，寄望中国军队为维护世界和平与稳定作出更大贡献。

中国推进国防和军队现代化步伐有力

“全军指战员要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，刻苦训练、科学训练，勇于战胜困难，勇于超越对手，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。”奥地利《标准报》1月5日对习近平主席向全军发布的训令进行了转引和报道。文章称，训令显示出中国建立一支强大军队、全面推进国防和军队现代化的决心。

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基认为，中央军委首次统一组织全军开训动员的重要性在于，它是落实中共十九大报告关于军队建设目标的重要行动，习近平主席发布的训令指引着中国国防和军队现代化的前进方向。

荷兰海牙国际反恐研究中心执行主任阿拉斯泰尔·里德在接受本报记者采访时也表示，训令体现的精神与中共十九大报告关于军队建设的目标是一脉相承的，是中国在强军之路上迈出的重要一步。

叙利亚外交分析人士阿德南认为，习近平主席对中国军队发布训令，“体现了中国推进建设现代化军队和国防力量的强烈意愿”，同时可以看到，训令中包含了对军队战斗精神和战斗能力的明确标准和要求，这既秉持了中国军队一贯的优良传统，同时也勾勒了中国军队未来发展的方向和目标，堪称历史与现实的高度契合与统一，令人钦佩。

“中共十八大以来，习近平主席不断推动中国各项事业稳定发展，推动军队现代化建设与改革，并为中国军队设定了发展成为世界级军事力量的目标。” 巴基斯坦《新闻报》在6日的报道中如是评价。

伊朗新闻电视台报道称，中国军队是世界上纪律最为严明的军队，习近平主席一直致力于推动中国军队的现代化建设，中国军队是维护国际和平、打击恐怖主义的重要力量。

坚持走中国特色强军之路

从南昌起义的一声枪响，到井冈山上的红旗漫卷；从万里长征的艰难跋涉，到抗日战争的抵御外侮；从解放全国的南征北战，到抗美援朝的保家卫国；从抗洪抢险的血肉长城，到抗震救灾的生死救援；从走出国门的维和护航，到远赴大洋的实战演练……中国的人民军队从无到有，从小到大，从弱到强，成为保卫祖国安全的钢铁长城和维护世界和平的重要力量。

德国政治文化杂志《西塞罗》刊文指出，从中国共产党1927年建立第一支人民军队，到1949年新中国成立之前，中国军队曾经历了一段时期的不发达状态。而今天，随着中国国防和军队现代化事业的不断推进，中国军队已经走上了发展的快车道。

彼得罗夫斯基认为，中国军人应该牢记诞生于南昌起义、经历过伟大长征和抗日战争的人民军队的光荣传统。习近平主席的训令对于中国的强军之路有着极强的现实意义。中国军队继承红色基因，担当强军重任，推进军人荣誉体系建设，培养有灵魂、有本事、有血性、有品德的新时代革命军人，永葆人民军队性质、宗旨、本色是非常必要的。

如今，随着中国日益走近世界舞台中央，中国军队正以越来越开放、自信和积极的姿态参与国际事务，贡献中国力量，发挥中国作用。德国《商报》指出，2017年8月1日，中国首个海外保障基地在吉布提投入使用，中国军队将更好地履行起在亚丁湾、索马里海域护航以及开展人道主义救援等国际义务，这表明中国正朝着“建成世界一流军队”的目标迈进。

泰国正大管理学院国际学院院长汤之敏表示：一方面，世界期待中国在维护地区和世界和平与安全方面贡献更多力量，中国全面推进国防和军队现代化事业，与其大国的责任和担当相匹配；另一方面，中国企业“走出去”，为许多国家带来了资金技术和装备，他们的合法利益也需要得到保护。“中国全面推进国防和军队现代化事业，与其参与经济全球化的努力和利益相匹配。”

“中国虽然有强军梦，但对损害他国利益、干涉别国内政没有丝毫兴趣与意图。”今日俄罗斯网站德语频道文章的观点清晰有力。文章指出，中国计划建设一支强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队，制定联合作战强劲高效的指挥体制，创造具有鲜明中国特色的现代作战体系，“但中国军队是维护国际公平正义的力量，反对欺凌弱者、干涉别国内政，也不会寻求霸权或扩张”。

维护世界和平是中国军队的重要使命

截至目前，中国已累计派出3.6万余人次维和人员，成为联合国维和行动的主要出兵国和出资国。美国美利坚大学国际关系学院赵全胜教授对本报记者表示，中国军队是一支维护世界和平的积极力量，目前中国是联合国安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家，担负越来越重要的使命。从这一点来看，习近平主席此次向全军发布训令，意义更加深远。

阿德南对本报记者表示，中国维和部队近年来积极参与联合国主导下的国际维和行动，无论是在中东和非洲地区，还是在陆地空间和海上航道，中国蓝盔都拥有着良好的形象、成绩和口碑，这与中国负责任的大国地位是相符合的。当前，国际和地区局势仍面临诸多不稳定因素，中国作为联合国安理会常任理事国之一，多年来一直致力于推动和平与发展，积极维护国际秩序与地区稳定。中国军队在2018年开年之际，大力投入全方位的能力训练与技战术提升，展现了中国继续为维护世界和平稳定贡献力量的态度和能力。

联合国马里多层面综合稳定特派团（联马团）东战区司令阿尼苏兹扎曼准将来自孟加拉国。他向本报记者表示，中国为非洲和平事业发挥了至关重要的作用。“中国维和部队进驻马里参与联合国维和行动，他们专业精湛、纪律严明、形象良好，成为维和部队的典范。”他还回忆到，中国维和军人非常敬业，与当地的民众和联合国工作人员合作得非常愉快，他们保护加奥地区的安全，还做了许多有利于当地贫民、儿童的公益事业，赢得了马里人民交口称赞。“如果没有和平，就不会持续发展，中国对马里稳定作出的贡献是非常重要的。中国军队已经成为维护世界和平的重要力量，这是不可否认的事实。”

“过去90多年里，中国的人民军队不仅把外来侵略者驱逐出去，保卫了国家安全，而且在维护世界和平与稳定当中也发挥着日益重要的作用，在联合国维和、亚丁湾护航、人道主义救援等国际行动中，中国军队的努力和贡献赢得了普遍赞誉。当今世界还不太平，地区冲突频仍，恐怖威胁不断，国际社会需要增加制约战争的力量，中国军队作战能力的提高有利于国际和平力量的壮大。”阿拉斯泰尔·里德的观点代表了国际社会很多专家的态度。

军旗猎猎，誓言铮铮。以习近平强军思想为行动指南，中国官兵必不辱使命担当，不断书写强国强军的辉煌篇章，为维护世界和平与安宁贡献更大力量。

（本报北京、柏林、莫斯科、布鲁塞尔、大马士革、伊斯兰堡、曼谷、华盛顿、约翰内斯堡、喀土穆1月6日电 记者张梦旭、冯雪珺、张晓东、任彦、李潇、徐伟、孙广勇、吴乐珺、李志伟、李逸达）

《 人民日报 》（ 2018年01月07日 03 版）

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