法国学者期待法中加强经济、文化领域合作

人民网巴黎1月6日电（何蒨）法国总统马克龙将于1月8日至10日访华，这是马克龙就任后首次访华。作为欧洲政坛的一匹“黑马”，刚刚度过40岁生日的马克龙对重振法国经济、增强法国国际影响力抱有信心。一些法国学者和青年人在接受本网记者的采访时称，希望马克龙的访问能加强法国与中国经济、文化等领域的合作与交流。

法国智库托马斯·莫尔研究所研究员杜波（Emmanuel Dubois de Prisque）指出，此次马克龙访华正值法经济恢复增长初期，增长率较之以前更为显著。杜波认为，马克龙总统希望借助法国经济重振的时机，寻找与中国经济发展的契合点，借助中国经济活力刺激法国经济增长。另外，法国也希望能将自身优势如航空航天、核能等领域与中国相结合。

法国汉学家林国（Emmanuel Lincot）认为，马克龙此次访华不仅延续了法国总统访华的外交传统，还将推动法中在文化领域的交流。

他指出：“大部分法国人对中国的印象依然非常抽象和陌生，甚至是误解。”林国建议，法中可以互相举办有关文化及“一带一路”倡议的展览，促进两国间的认知与理解。

此外，林国认为，如今大部分法国作家的作品都被翻译成中文，他们的著作在中国出版，但只有少数中国作家的著作被翻译成法文，“有必要让更多的法国人对中国文化产生感觉，要做到这一点，需要我们建立一套欧洲范畴内的汉学平台，能够让更多西方学者和渴望了解中国的欧洲人接触中国文化，分享经验，”他说。

法国年轻人也对此次马克龙访华抱有期待。萨缪尔是一位大学生，他认为未来的世界经济发展肯定不能只依靠西方国家，还要依靠新兴经济体。他指出：“我认为法国总统有必要与新兴国家建立紧密联系，特别是中国和其它金砖国家，因为中国肯定会在未来扮演重要的角色。”

巴黎政治学院学生丹·哈巴布也指出：“我们经常听到人们谈起中国的经济发展迅速，但我希望这次马克龙能够在访华时多谈谈两国的文化交流，很多法国人对中国仍然比较陌生，两国之间还需要更多的文化交流。”

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