原标题：被盗天价伏特加空瓶找回 瓶身无损但酒没了

据俄罗斯卫星网报道，日前，世界上最贵的一瓶伏特加在丹麦被盗。警方称，找到了酒瓶的瓶身，并未遭到损坏，但酒瓶在发现的时候已经空了。

这瓶酒之所以如此昂贵，是因为酒瓶用了3公斤黄金和3公斤白银铸成。此外，瓶身采用了1912年参加蒙特卡洛拉力赛的鲁索-巴尔特汽车的装饰。

这一名为“俄罗斯-波罗的海”牌的伏特加是3日从名为 “哥本哈根”的咖啡厅收藏库中偷出的，其所有者是哥本哈根伏特加收藏家布里安·英格伯格(Brian Ingberg)。据其表示，罪犯很可能是复刻了钥匙并潜入了房间里。房间里共有1200瓶各种饮品。

这一酒瓶价值130万美元，这个瓶子之所以名贵，是因为瓶身是由金和银制成的，同时上面装饰了“俄罗斯-波罗的海”20世纪初的跑车图案，而瓶嘴则镶嵌了钻石。在瓶塞上则有用宝石镶嵌的俄罗斯帝国的国徽图案。

遭窃酒吧名为Cafe 33，位于丹麦首都哥本哈根。酒吧老板布里安·英贝里表示，这瓶酒是从他酒吧地下室的藏酒间里失窃的。图为失窃的天价伏特加酒瓶。

警方表示，“在发现的时候，瓶子并未遭到损坏，接下来会对这个瓶子进行进一步的研究。”

据这一酒瓶的所有者对媒体表示， “但很可惜，瓶子是空的。当时是在一个建筑工地上发现这个瓶子的。”他还表示，他现在非常高兴，因为这个瓶子是独一无二绝无仅有的，现在能够失而复得。他表示，将会继续用这个瓶子盛装俄罗斯伏特加。

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