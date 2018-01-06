原标题：“亲情中华·走进伟人故里” 中国侨联纪念周恩来诞辰120周年戏曲晚会在淮安举行

晚会由国家话剧院著名演员佟凡主持

人民网讯 由中国侨联主办，江苏省侨联、中共淮安市委承办，中共淮安市委宣传部、中共淮安市委统战部、淮安市侨联、淮安市文广新局、淮安市周恩来纪念地管理局、江苏省长荣京剧院协办的“亲情中华 走进伟人故里”纪念周恩来诞辰120周年戏曲晚会于5日晚在淮安举行，中国侨联副主席康晓萍、淮安市领导同志以及部分淮安市政协委员、群众代表等观看晚会。

2018年是周恩来总理诞辰120周年，中国侨联举办“亲情中华 走进伟人故里”戏曲晚会旨在纪念周恩来总理生前为中国戏曲事业发展作出的伟大贡献。新中国成立后，周恩来总理虽然日理万机，但始终高度关注戏曲事业的发展，多次在紫光阁召集戏曲界人士就“戏曲改革问题”进行座谈，还在自己家中召开戏曲艺术研讨会，听取艺术家们的意见。周总理不仅签发了《政务院关于戏曲改革工作的指示》，还多次莅临各剧种的创作会议，实地指导工作。中国戏曲事业能有今天的蓬勃发展与周恩来总理等老一辈革命家的关心与重视密不可分。

戏曲晚会集中展现了京剧、越剧、黄梅戏、豫剧、淮剧等五大剧种的艺术特色，通过十几部经典折子戏的表演，表达了戏曲界对周恩来总理的深切怀念，凸显出当代戏曲对传统剧目的继承和创新。

淮安市淮剧团演员陈丽娜、糜利利、姚翘：《白蛇传·断桥》

河南豫剧院著名演员袁国营：《南阳关 西门外放罢了催阵炮》

浙江小百花越剧团著名演员周艳、李霄文：《孔雀东南飞 惜别离》

安徽省黄梅戏剧院演员张小威、邬云：《夫妻观灯》、《打猪草·对花》

戏曲晚会以淮剧《白蛇传·断桥》开场，淮安市淮剧团著名演员陈丽娜、糜利利和优秀青年演员姚翘以精湛的演技赢得了阵阵掌声。河南豫剧院著名演员袁国营带来的豫剧《南阳关 西门外放罢了催阵炮》，以铿锵有力的唱腔勾勒出隋唐时期风起云涌、波澜壮阔的历史画卷。浙江小百花越剧团著名演员周艳、李霄文表演的越剧《孔雀东南飞 惜别离》，以唱不尽的惜别情愫传达了焦刘夫妇的真挚感情。安徽省黄梅戏剧院演员张小威、邬云为观众带来的《夫妻观灯》、《打猪草·对花》以质朴细致、轻松活泼的表演赢得了一片叫好。

国家京剧院著名演员张佳春：《红灯记》选段《做人要做这样的人》、《打不尽豺狼绝不下战场》

河南豫剧院著名演员范静：《花木兰·谁说女子不如男》

由国家京剧院著名演员张佳春为观众演唱了《红灯记》选段《做人要做这样的人》、《打不尽豺狼绝不下战场》，很多观众情不自禁地哼唱起来，在现场掀起一阵高潮。河南豫剧院著名演员范静表演的《花木兰·谁说女子不如男》，以独特的发声技巧与演唱技法，把花木兰的温柔善良与英武豪壮演绎得淋漓尽致。

著名京剧表演艺术家、荀派传人宋长荣、国家京剧院著名演员张佳春、江苏省长荣京剧院优秀青年演员朱俊好：京剧《红娘》选段《我小姐红晕上粉面》《小姐你多风采》

著名京剧表演艺术家、荀派传人宋长荣与国家京剧院著名演员张佳春、江苏省长荣京剧院优秀青年演员朱俊好联袂为大家带来晚会压轴大戏：京剧《红娘》选段《我小姐红晕上粉面》《小姐你多风采》，师徒三人的表演各具特色，现场观众看得如痴如醉，国粹京剧的魅力为戏曲晚会增添了浓墨重彩的一笔。

晚会由国家话剧院著名演员佟凡主持。中国侨联文化交流部部长刘奇、江苏省侨联主席周建农、中国侨联文化交流部副部长邢砚庄、江苏省侨联副主席宫琳等出席晚会。

旅美画家、美国硅谷美术馆馆长段昭南先生观看演出后说，中国侨联能以多剧种同台献艺的形式纪念敬爱的周总理诞辰120周年，非常有意义，同时也是文化自信的体现，能在周总理的故乡欣赏到京剧大家宋长荣的表演，这种机会实属不易。

一名观看演出的学生在接受采访时说，能在一台晚会上，同时看到这么多剧种的精彩表演，十分难得，非常过瘾。还有观众表示，整台戏曲晚会比演唱会还好看，感谢中国侨联把这么精彩的演出带到淮安。演出结束后，戏迷们纷纷上台与演员合影留念。

(责编：刘洁妍、常红)