原标题：日本开发出利用温泉水提取氢燃料的技术

新华社东京１月６日电（记者 华义）日本东北大学研究人员最新开发出一种利用温泉水提取氢燃料的技术，在获取氢气过程中不产生二氧化碳，用这种方式制氢有助控制温室气体排放。

日本地方媒体《河北新报》日前报道说，这项利用强酸性温泉水制取氢燃料的实验是由东北大学一个研究小组于２０１７年底开展的。为了使天然温泉水与金属铝发生化学反应，研究人员让约５０摄氏度的强酸性温泉水以每分钟６升的流量通过一个含铝容器，约３小时的实验中一共收集约２０升氢气。常用的甲烷重整等制氢方式会产生大量二氧化碳，而利用这种新方法获取氢气不会生成二氧化碳。

研究小组计划２０１８年开展应用化的实验，进一步提高反应效率，未来期望可以通过生成的氢气进行小规模氢燃料发电，使温泉所在地实现电力自给以及用于氢燃料电池汽车。

日本政府２０１７年底发布“氢能源基本战略”，主要目标包括到２０３０年前后实现氢燃料发电商用化，以削减碳排放并提高能源自给率。日本各地温泉众多，如果能够有效利用温泉水制造氢气将有望进一步推广氢燃料的应用。

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