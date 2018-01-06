原标题：俄：失火致多名中国公民死亡的鞋厂为非法生产

俄紧急情况部：失火致多名中国公民死亡的鞋厂为非法生产

中新社莫斯科1月5日电 (记者 王修君)当地时间1月5日，俄罗斯紧急情况部新西伯利亚州分局发布消息称，日前失火造成多名中国公民死亡的鞋厂为非法生产。

消息称，失火建筑在投入生产时未遵守相关规定程序，“在违法的状态下被用于鞋子的生产”。失火建筑内曾堆放了大量易燃物品。失火后，“在火势猛烈且火情蔓延迅速的情况下”，遇难人员曾试图自己扑灭大火。

据俄媒体消息，1月4日，俄新西伯利亚州一家鞋厂发生火灾，导致包括中国公民在内的10人遇难，2人受伤。

据中国驻俄大使馆5日消息，确认火灾遇难者中7人为中国公民，另有1名中国公民在火灾中受轻伤。发生火灾事故的鞋厂法人代表系俄罗斯籍公民。

中国驻俄大使馆、驻叶卡捷琳堡总领馆将密切跟进事故调查进展情况，敦促俄方尽快查明事故原因，并为遇难者家属来俄及在俄期间善后提供一切必要协助。(完)

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