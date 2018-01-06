原标题：南非火车卡车相撞事故死亡人数上升至19人

中新社约翰内斯堡1月5日电(记者 宋方灿) 1月4日发生于南非自由州省的火车与卡车相撞事故已过去24小时。据该省紧急医疗服务和法医病理服务部门负责人透露，事故已造成19人死亡，另外有200多人受伤。

发生事故的火车隶属于朔朔洛扎·迈尔公司，该公司的口号是让所有乘客从购票登车到抵达终点离开，都能享受到“快乐体验”。不过在4日上午，该公司的一列客运火车行至自由州省的克鲁恩斯坦德地区时与一辆抢道的卡车相撞，随后又撞上一辆轿车。发生事故的卡车挂有两个拖车，被高速驶来的火车撞出了100多米，不过司机逃过一劫。火车至少有6节车厢出轨，其中一节车厢燃起熊熊大火，火势随即蔓延到其他车厢，造成大量人员伤亡。

“在碰撞事故发生大约10分钟后，靠近火车头的一节车厢突然出现火焰，很快大火蔓延到其他出轨的车厢中。”一名目击者称。

自由州省紧急医疗服务和法医病理服务部门负责人5日在一份声明中证实，目前他们已经确认有19人遇难身亡，其中包括8名男子，5名妇女，4名女孩以及两名身份不确定的人员。有媒体称，死亡人数已经达到20人，不过当地主管部门对此予以否认，认为其计算方法可能不够准确。据南非交通部长马斯万加尼透露，当时火车上有429名乘客，除了死者，还有超过200人受伤。

当地一家救援机构的发言人表示，目前营救工作已经结束。救援人员离开了现场，只有火车公司的人员在清理现场，将车厢拖离轨道并修复铁轨。一个由多部门组成的小组将在下周一统计最终的死亡人数，并确定部分死者的身份。

当地警方准将马克赫来表示，他们已经以过失杀人罪立案，不过迄今尚未逮捕任何人。“具体嫌疑人将根据调查结果来确定。”他告诉记者。目前，相关部门也已开始着手调查事故的起因，并探讨如何在未来预防类似悲剧的发生。(完)

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