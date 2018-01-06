人民网>>国际

天网恢恢 又一名墨外逃贪官被引渡回国

2018年01月06日09:41  来源：新华网
 
原标题：天网恢恢 又一名墨外逃贪官被引渡回国

　　墨西哥加紧追捕外逃贪官步伐，又一名受到贪腐指控的前州长去年6月在巴拿马被捕，本月4日引渡回墨西哥。

　　罗伯托·博尔格现年38岁，是墨西哥执政党革命制度党成员，2011年至2016年担任金塔纳罗奥州州长，涉嫌违法在该州以1%市场价出售政府名下地产。联邦司法机关以腐败、滥用职权和洗钱等罪名对他提起诉讼。

　　博尔格去年6月4日试图外逃，准备在巴拿马机场登机飞往法国巴黎时被捕。

　　引渡博尔格的过程颇费周折。巴拿马最高法院去年12月驳回这名嫌疑人以健康不佳为由试图拖延引渡的上诉请求，巴政府于当月14日批准将他引渡回墨。

　　墨司法部门４日证实，已派飞机将博尔格押解回墨，由安全人员收押入狱。

　　在墨西哥长期执政的革命制度党过去两年加大对贪腐官员的打击力度。先前，７名涉腐前州长在墨西哥或海外落网。

　　墨联邦总检察长办公室声明：“墨西哥政府致力于以客观、不偏私的态度实现加强法治的目标，借助（追捕外逃党内贪官）这些行动，政府正在兑现这一承诺。”（沈敏）【新华社微特稿】

(责编：刘洁妍、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

破解“三大赤字”，世界关注中国方案 人类社会正处在一个大发展大变革大调整时代，人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体。同时，我们也处在一个挑战频发的世界，地区热点持续动荡，恐怖主义蔓延肆虐，和平赤字、发展赤字、治理赤字是摆在全人类面前的严峻挑战。中国发展已经进入新时代，新时代的中国将继续发挥负责任大国作用，为全球应对“三大赤字”贡献更多中国智慧和中国力量【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved