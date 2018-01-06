原标题：天网恢恢 又一名墨外逃贪官被引渡回国

墨西哥加紧追捕外逃贪官步伐，又一名受到贪腐指控的前州长去年6月在巴拿马被捕，本月4日引渡回墨西哥。

罗伯托·博尔格现年38岁，是墨西哥执政党革命制度党成员，2011年至2016年担任金塔纳罗奥州州长，涉嫌违法在该州以1%市场价出售政府名下地产。联邦司法机关以腐败、滥用职权和洗钱等罪名对他提起诉讼。

博尔格去年6月4日试图外逃，准备在巴拿马机场登机飞往法国巴黎时被捕。

引渡博尔格的过程颇费周折。巴拿马最高法院去年12月驳回这名嫌疑人以健康不佳为由试图拖延引渡的上诉请求，巴政府于当月14日批准将他引渡回墨。

墨司法部门４日证实，已派飞机将博尔格押解回墨，由安全人员收押入狱。

在墨西哥长期执政的革命制度党过去两年加大对贪腐官员的打击力度。先前，７名涉腐前州长在墨西哥或海外落网。

墨联邦总检察长办公室声明：“墨西哥政府致力于以客观、不偏私的态度实现加强法治的目标，借助（追捕外逃党内贪官）这些行动，政府正在兑现这一承诺。”（沈敏）【新华社微特稿】

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