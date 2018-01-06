真爱无敌 世界上毛发最多的女孩结婚啦

泰国17岁女孩素巴·“纳蒂”·素素攀曾是吉尼斯世界纪录中“世界上毛发最多的女孩”，如今与初恋情人喜结连理。
英国《都市报》4日报道，素素攀家住曼谷，患有阿姆布拉斯综合征，又称先天性多毛症。这是一种极其罕见的遗传病，自中世纪以来仅有大约50个相关病例记载。素素攀的面部、耳朵、胳膊、腿部和背部长有浓密毛发。她孩提时代接受过激光治疗，但未见疗效，毛发脱落后又长了回来。她常常因此受到取笑，被人叫做“狼女”或者“楚巴卡”。“楚巴卡”是好莱坞电影《星球大战》角色，体型高大，全身长满毛发。
不过，素素攀一直努力保持积极心态。她曾告诉吉尼斯世界纪录编纂者：“我并不觉得自己和其他人有什么区别，我在学校里有很多朋友。多毛让我变得与众不同。”
她近日晒出与丈夫的自拍合影，附上文字说：“你不仅是我的初恋，更是我的一生所爱。”照片中，素素攀剔除了面部毛发，亲密地贴着丈夫，脸上洋溢着幸福的微笑。（黄敏）【新华社微特稿】
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】