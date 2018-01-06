烦采访 日本一市长爆粗口威胁杀记者

日本兵库县西宫市市长4日爆粗口，让一名想采访他的记者“滚开”，威胁要杀对方。
4日上午，西宫市长今村岳司在西宫市政府出席2018年开工仪式。今村说，他不打算参加4月市长选举。由于今村先前从未就是否参选表态，3名记者在仪式结束后迎上今村，打算做进一步确认。
《朝日新闻》报道，今村对《读卖新闻》一名男记者说“（小心）我杀了你”；记者继续追问，今村边走边说：“刚才（仪式上）不是讲很久了吗？”“滚开！”“闭嘴！”在对这名记者扔下一句“（让你领导）收拾你”后，今村走入电梯。
包括《神户新闻》记者在内，多名记者在场，目击这一幕。《神户新闻》报道，今村用右手碰了那名记者的左脸。
今村现年45岁，26岁时首次当选西宫市市议员，随后15年一直在市议会任职。2014年5月，他当选市长，任期至今年5月。今村在任职期间爆出不少负面新闻，包括拒绝召开记者会，与高中生讲话时说自己“高中时曾在校内吸烟”等。
《读卖新闻》大阪总社公关部说，将了解详细情况，采取适当方式应对。（刘秀玲）【新华社微特稿】
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