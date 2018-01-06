原标题：德国：单身男难民易犯罪？合法身份、女性陪伴很重要

德国政府赞助的一项研究发现，德国暴力犯罪事件2015至2016年间增加大约10%，新增犯罪可能大部分归咎于无法取得在德合法居留权的年轻男性难民，从叙利亚、伊拉克等战乱国家合法进入德国的难民则“较少惹麻烦”。

这份研究报告3日发布，引用各项指标较为“平均”的下萨克森州统计数据。该州上述两年上报暴力犯罪案新增10.4%，其中92.1%归咎于14至30岁年轻男性难民。无论在哪个国家，这个群体均属“最易犯罪”群体。

不过，报告说，如促成这些难民的亲属来德团聚，可有助于减少暴力犯罪。近年进入德国的难民中，无母亲、姐妹或伴侣等女性亲属陪伴的单身年轻男性居多，而研究者认为女性亲属的陪伴有“预防暴力、促进教化的作用”。

参与研究的犯罪学家克里斯蒂安·普法伊费尔告诉德国广播电台，为躲避战乱而来的难民有相当大几率获得在德合法居留身份，不会轻易“惹麻烦”，而来自非战乱国家的难民避难申请难以获批，没有就业机会，更容易卷入犯罪，如下萨克森州，17%的犯罪案件嫌疑人为北非国家移民，而这个群体在德国登记在案的移民人口中仅占比不到1%，难以获得合法居留身份。

移民难民政策、包括是否鼓励难民团聚是德国去年9月联邦议院选举及选后组阁谈判中一大焦点议题。德国总理安格拉·默克尔领导的基民盟/基社盟（联盟党）与第二大党社民党计划本月14日启动组阁“试验性谈判”。

双方联合组成的上届政府2015年决定敞开国门接纳难民至今，已有100多万难民涌入德国，带来的社会负担使德国民众对默克尔政府萌生不满，进而使联盟党和社民党损失不少选票，也让反移民的右翼政党德国选择党以第三大党身份成功进入议会。（沈敏）【新华社微特稿】

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