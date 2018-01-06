原标题：英前首相提醒特朗普小心“被监视”？发言人：荒谬！

美国专栏作家迈克尔·沃尔夫在新书中称，英国前首相托尼·布莱尔曾提醒美国总统唐纳德·特朗普，后者可能遭到英国情报部门监视。布莱尔的发言人4日回应，这种说法“荒谬透顶”。

沃尔夫的新书《火与怒：特朗普白宫内幕》定于9日面世，多家媒体提前曝光节选内容。书中称，布莱尔去年2月到访白宫，会晤特朗普女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳和另一名白宫高级顾问，“分享信息”。

言语间，布莱尔提及，2016年美国总统竞选期间，英国情报部门曾监视特朗普竞选团队成员甚至特朗普本人，手段包括监听电话和监视其他联络。他说，美国前总统贝拉克·奥巴马及其团队并未让英国情报部门监视特朗普，但暗示这种监视“有好处”。

针对书中情节，布莱尔身边一名女发言人说，相关说法属“凭空捏造”，“没有任何现实依据，完全不真实”。

特朗普2017年3月说，他竞选总统期间遭奥巴马政府监听。时任白宫发言人肖恩·斯派塞援引美国福克斯新闻电视台的报道说，具体落实“窃听”的是英国情报部门。不过，特朗普方面并未出示遭监听的任何证据。奥巴马方面坚决否认曾监听特朗普。

作为英国三大情报机构之一，政府通信总部随后罕见发表声明，否认监听并指白宫的说法“荒谬透顶”。

沃尔夫的新书曝光不少特朗普生活和工作细节。书中援引特朗普前“师爷”斯蒂芬·班农的言论，引发特朗普怒火，促使他发布正式声明，怒斥班农“失心疯”。

沃尔夫自称为著书做了超过200场采访，交流对象包括特朗普和大部分白宫高层人士。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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