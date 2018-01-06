原标题：掐架后任性离开驾驶舱 印度飞行员遭停飞

印度捷达航空4日说，这家私营企业停飞两名飞行员，原因是他们在飞行途中爆发冲突并一度双双离开驾驶舱。

涉事航班1日搭载324名乘客从英国伦敦飞往印度孟买。多家印度媒体援引不愿公开姓名的消息源报道，一名男飞行员飞行途中与女同事爆发激烈争吵，扇了对方耳光；女飞行员随后哭着离开驾驶舱，经其他机组人员劝说后才返回。

依照《印度时报》的说法，男飞行员一度也离开驾驶舱，置驾驶舱于空无一人的状态。

捷达航空事后发表声明，将冲突归因于一场误会，称两名飞行员很快和解，航班安全降落目的地。

“航空公司已经把事件上报印度民航总局，涉事人员被停飞，等待内部调查，”声明说，“对捷达航空而言，乘客、机组人员和财产的安全至上，我们对员工威胁（航空）安全的行为持零容忍态度。”（闫洁）【新华社微特稿】

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