世界在危机中找寻“安全感”（环球热点·2018年国际形势展望③）

图为2017年9月23日，在伊拉克北部基尔库克省哈维杰地区，与极端组织“伊斯兰国”作战的伊拉克军方人员做出胜利手势。

新华社/法新

已经过去的2017年，世界并不平静：欧美恐袭阴云浓重，中东依旧战事频仍，朝鲜半岛持续升温，这让人们在谈论2018年的国际安全形势时多了几分忧虑。一些外媒称，2018年将是“危机的一年”。人们期待，世界能否在可能面临的多重危机之中“转危为安”？

热点地区持续高温

战争爆发可能性小

在展望2018年国际安全形势时，战争这一传统安全威胁出现的可能性有多大，是一个绕不开的甚至最为重要的话题。如美国“国家利益”网站所称，在没有发生大灾难和大国战争的情况下，世界侥幸度过了2017年。2018年，世界是否安宁？

最大的担忧无疑来自朝鲜半岛。过去一年，这一地区持续升温的对峙局势始终牵动国际社会的敏感神经。美韩与朝鲜强硬对强硬的对抗，最终结果是让半岛局势陷入似乎无解的“死循环”。未来，战火是否真的将在朝鲜半岛蔓延？

德国《图片报》称，2018年，如果朝鲜领导人不坐到谈判桌旁，可能会有战争的危险。美国《新闻周刊》直言，世界多数国家最担心的正是美国和朝鲜滑入战争漩涡。不过，也有相对乐观的声音认为，美朝可能在2018年进行“和平的摸索”。

“发动战争对于朝鲜半岛相关各方而言是共输局面，没有任何一方会成为赢家。在这种大趋势下，2018年，矛盾会不断积聚，但是战争爆发的可能性相对较小。”中国现代国际关系研究院反恐问题专家李伟在接受本报记者采访时分析说。

值得关注的是，新年伊始，朝鲜半岛突然频吹暖风。朝鲜和韩国恢复了中断两年多的板门店热线。美韩与朝鲜态度似乎都有松动。这让人们不禁期待，你来我往的橄榄枝是否真能为朝鲜半岛招来久违的和平？

令人不安的另一个“火药桶”在中东。新的一年，在这片硝烟始终没有散去的地区，局部冲突可能仍将持续。卡塔尔半岛电视台预测，2018年，沙特和伊朗之间不会爆发战争，但也门、叙利亚和黎巴嫩的平民仍将为战争付出代价。

此外，新旧交替之际，两个新的隐患在中东悄然埋下：一是2017年底美国宣布正式承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆迁往耶路撒冷的进程，由此引发中东多国强烈反对；二是美国总统特朗普日前发表推文，就伊朗国内近日爆发的反政府示威高调表态。

“美国承认耶路撒冷为以色列首都这一举动，将对2018年甚至更长时间内中东地区乃至整个国际社会的安全形势带来影响，尤其可能造成民间仇恨的不断集聚，在未来某一时刻以某种形式爆发。”李伟指出，同样，虽然当前伊朗整体局势出现动荡的可能性不大，但是美国等西方国家借此向伊朗施压，可能使2018年伊朗和西方国家之间的紧张局势升温。

不过，总体看来，一些外媒所谓的2018年可能爆发第三次世界大战的预测过于危言耸听。全球范围内，可能引爆战争的危机的确存在，但反对战争、呼吁和平的声音仍是国际社会的主旋律。

恐袭威胁依然严峻

活动形式复杂多变

2017年末，国际社会打击恐怖主义的数年努力终于获得回报，极端组织“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚丧失全部控制地盘。不过，如果因此就说恐怖主义威胁已随之减缓，恐怕为时尚早。新年伊始，西方各国纷纷增强安保的严阵以待以及世界多地不时敲响的恐袭“警钟”表明，2018年，恐怖主义这一非传统安全威胁，仍是悬在各国头顶的“达摩克利斯之剑”。

“2017年，虽然‘伊斯兰国’作为‘准国家’的形态已被摧毁，但是其作为一个组织依然存在，而且仍旧十分活跃。”李伟认为，2018年，以“伊斯兰国”、“基地”组织以及其他国际恐怖势力为主的恐怖活动整体态势不会减弱，其影响将从中东扩展到非洲、中亚、南亚、东南亚等地区。

法国《费加罗报》近日也刊文称，2017年，“伊斯兰国”的军事失败并未消除“圣战”主义威胁。如今，这一威胁正转向非洲和亚洲，同时也以社交网络的形式重新在发达国家生根发芽。

2018年，全球即将面临的恐袭形式将更为复杂多变。

在欧美国家，零星发生、手段多样的“独狼式”袭击已然成为最令各国“头疼”的反恐新梦魇。2018年，这种态势将进一步加剧。一方面，极端组织“伊斯兰国”死而不僵，其残余可能形成较小规模的新的恐怖组织，从伊拉克和叙利亚等中东地区转移至其他国家；另一方面，在欧美国家社会矛盾加深、社会分歧加剧的背景下，恐袭人员“本土化”的趋势日益加剧。

“2018年，在国际恐怖主义的影响下，滋生于本土的极端分子在自我激进化后，从事恐怖主义活动，这种可能性将在欧美国家进一步增大。”李伟说。

而在全球目光不那么聚集的发展中国家，反恐形势或将更为严峻。2017年，在阿富汗、伊拉克、叙利亚、巴基斯坦、菲律宾以及索马里等非洲国家，较大规模的恐怖活动十分猖獗。

美国《军队时报》网站刊文称，比如在埃及的西奈半岛，2017年，“伊斯兰国”组织在当地造成的死亡人数尤其多。仅2017年11月26日，该组织武装分子对当地一座清真寺发动袭击，就造成300余人死亡。“‘伊斯兰国’组织在该地区构成了严重威胁，而埃及还有‘基地’组织的多个分支。”文章认为，2018年，埃及、菲律宾等较不引人关注的地区可能成为热点。

瑞士日内瓦智库ACAPS也在最新报告中预测，阿富汗、伊拉克、利比亚、南苏丹和委内瑞拉等动荡国家将在2018年举行选举，这些国家的紧张局势可能因此加剧，并助长暴力活动。同时，恐怖主义和极端主义活动将造成更多人命伤亡和冲突。

非传统安全更棘手

隐性威胁值得警惕

近年来，全球维护和平的力量日益壮大，军事战争等传统安全威胁的滋生土壤不再那么肥沃。与此同时，非传统安全威胁却越来越成为不容忽视的问题。

“2018年，传统安全威胁在一些较小国家和地区仍会较为突出。但对整个国际社会而言，最主要的挑战将来自非传统安全威胁。”李伟指出，当下，主要的全球性大国和区域性大国反对战争的态度较为坚决，国际安全形势更为突出的表现将是非传统安全威胁的上升。

相比传统安全威胁，非传统安全威胁的类型更加宽泛，也更不易察觉。2018年，除了恐怖主义这一显性的“毒瘤”之外，还有一些其他的非传统安全威胁值得全球警惕。

比如经济金融安全威胁。过去一年，全球经济迎来2008年国际金融危机之后的最佳表现，也迎来全球最大经济体的绝然转身。2017年底的一系列信号已经预示，2018年美国经济和金融政策将出现变化，随之而来的外溢影响将给全球带来新的风险。新的一年，美联储加息和“缩表”的力度与节奏存在不确定性，特朗普政府最大规模减税政策即将落地，这些都将对全球跨境资本流动、汇率稳定等产生影响。2018年，贸易保护主义这股全球化浪潮中的逆流又将掀起怎样风波，美国金融市场蕴含的诸多风险是否将会点燃新一轮金融危机的导火索？国际社会对此充满担忧。

此外，2018年，网络安全威胁和跨国有组织犯罪也将成为摆在全球面前的两道“烫手”难题。

2017年，网络犯罪更为复杂棘手，成为国际社会不容忽视的严峻现实。研究显示，由网络犯罪所造成的全球经济损失呈现逐年递增态势，预计2021年损失将达6万亿美元。美国网络安全技术公司赛门铁克大中华区首席运营官罗少辉近日在接受采访时认为，2018年，由于攻击者可能使用机器学习和人工智能技术发动更有力的攻击，全球网络安全面临挑战的趋势将愈发明显。美国“安全信息观察”网站也做出相似预测，认为2018年网络安全形势会更加严峻，个人信息和财产安全将进一步受到威胁。

“跨国有组织犯罪表现形态较为隐性，平时被关注程度不高，但实际上，这一问题对国际安全形势构成的威胁也一直处于上升态势，同样需要引起注意。”李伟指出，环境安全、能源资源安全等问题也可能以多种形式表现出来，在2018年对国际社会的整体安全带来持续影响。

在德国新闻电视台看来，2018年的世界潜伏着各种不可预知的危机，几乎覆盖整个世界。而在多重威胁之下，世界能否寻求更多和平与稳定，获得更多“安全感”？国际社会还需携手合作，逐一破题。

(责编：冯粒、常红)