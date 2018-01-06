德研究机构报告认为 海外家族企业青睐中国

据新华社法兰克福电 （记者沈忠浩）位于德国曼海姆的欧洲经济研究中心1月4日发布的一份研究报告认为，中国稳定的政经环境对海外家族企业有较强吸引力。
这份名为《家族企业的国别指数——在新兴市场的选址因素》的研究报告说，在亚洲新兴经济体中，中国已成为最受家族企业青睐的投资目的地。
报告从税收、就业、监管、融资、基础设施、公共机构等6个方面评估了主要新兴经济体对家族企业的吸引力，认为中国政治环境和机构的稳定性明显，契约在中国能够快速高效地得到执行，从而有效节省投资成本，这些因素为投资者提供了稳定可靠的政经环境。
该研究项目负责人、欧洲经济研究中心教授弗里德里希·海涅曼说，中国等亚洲国家对家族企业的吸引力正在上升。未来中国需进一步加强数据网络建设，提高教育水平，尤其是专业人才的培养。
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】