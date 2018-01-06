美国纽约州因暴风雪肆虐宣布进入紧急状态

本报纽约1月5日电 （记者李晓宏）罕见暴风雪3日晚至4日席卷美国东北部，包括纽约州在内的部分地区宣布进入紧急状态，一些航班被取消。
纽约州州长安德鲁·科莫4日宣布该州多地进入紧急状态，呼吁居民注意安全。科莫在当天上午的新闻发布会上表示，由于天气持续恶化，纽约市、长岛及韦斯切斯特县进入紧急状态。据悉，纽约州警察已全员上班候命，国民警卫队亦准备出动，纽约州交通部还安排了1500多架铲雪卡车，清理路面积雪。
近日，美国东海岸正遭遇“气象炸弹”来袭，迎来暴雪及降温，最低气温将降至零下35摄氏度。“气象炸弹”又名“爆发性气旋”，常常伴随大风、强降水或雨雪等恶劣天气，被认为是最危险的天气系统之一。美国东海岸各地近日相继发出冬季风暴预警。据航班动态追踪网站数据，受冰雪天气影响，截至4日中午，全美已有超过3100架次航班被取消。
《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）
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