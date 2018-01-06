德国公共事业领域面临“用人荒”

德国公务员协会近日公布的一项报告称，德国联邦、各州以及地方的公共事业领域正面临至少18.5万的人员缺口。其中，城镇一级的基层工作人员最为紧缺，缺少近13.8万人，仅教育岗位就缺少13万人。德国正面临公共事业领域的“用人荒”。

曾几何时，炙手可热的“铁饭碗”如今风光不再，究其原因，一方面在于大量涌入德国的难民给德国公共服务部门带来了巨大的挑战，另一方面政府不断缩编公务员队伍、差别化待遇等也使公务员这一工作吸引力下降。

该报告指出，各具体职业领域中，中小学教师岗位人员缺口最大，达到3.2万；警察部门缺少8500名工作人员；消防部门也整体人手不足，缺少4000人；青少年管理局缺少3000名工作人员。此外，还缺少3000名司法部门工作人员、2500名公共医疗卫生机构人员和1500名就业中心办事人员。

分析认为，大量涌入德国的难民使德国公共服务部门捉襟见肘。报告中罗列的“缺人名单”主要都是与难民危机相关的公共事业领域。自2015年德国决定向难民开放边界后，上百万主要来自中东和非洲的难民涌入德国，给德国联邦移民和难民署以及各级外国人员管理局带来了巨大的工作负荷。后续的安全保障与难民融入工作，也为司法和教育等部门带来了不小的人员挑战。

与此同时，德国政府为了减少财政支出、精简政府机构，一直在缩编公务员队伍。政府陆续将部分机构转为企业化管理，比如德国电信等传统的国有通信部门被企业化、私有化，其员工不再隶属公务员序列。此外，政府缩减一些基本行政工作岗位编制，工作交由合同聘用制员工完成。从1991年至今，德国公务员队伍已缩减了18%，目前在编的公务员有184万人，只占所有公共服务部门人员的40%，其余60%都为普通合同聘用制人员。

公共服务部门人员的老龄化趋势也不容小觑。根据德国联邦统计局公布的数字，目前34岁以下人员仅占德国全体公共服务部门人员的18.8%，55岁以上则占30.8%。20年后，45岁以上比重将达57%。根据德国公务员协会估算，15年后将有150万人员从公共事业岗位退休，届时还将新增数十万的人员缺口。

在德国，公务员为终身制，还无需缴纳养老保险金、医疗保险费，且同样享受退休金待遇和医疗补贴。然而对于占60%的普通合同聘用制人员而言，虽然不必履行公务员义务，但也不享受公务员待遇，薪酬也是参考市场薪资标准制定。如此一来，在公共事业部门工作的吸引力大不如前。

当地舆论普遍认为，适当扩招公务员、增加岗位吸引力，给年轻人更多机会，是缓解“公务员荒”、提升公共服务的当务之急。德国左翼党主席基平表示，左翼党将就解决公职人员匮乏问题提出相应的建议，敦促未来新政府承担责任、解决问题。

（本报柏林1月5日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）

(责编：冯粒、常红)