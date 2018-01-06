美韩军演将于平昌冬季残奥会后举行

新华社华盛顿1月4日电 （记者刘晨、朱东阳）美国国防部长马蒂斯4日说，因平昌冬奥会而推迟的美韩联合军演将于今年3月中旬平昌冬季残奥会结束后举行。
马蒂斯当天在国防部记者会上说，美方应韩方提议推迟军演是为了给冬奥会“让路”，避免发生物流与人员上的冲突。他同时强调，推迟军演只是出于“实际”考量。
白宫4日早些时候发表声明说，美国总统特朗普当天与韩国总统文在寅通电话，就平昌冬奥会期间不举行美韩联合军演达成一致。
平昌冬奥会和冬季残奥会将分别于今年2月9日至25日、3月9日至18日举行。
自1953年朝鲜半岛停战以来，美韩每年都会举行大规模联合军演，包括春季的“关键决断”“秃鹫”联合军演。朝鲜一直不满韩美军演，将其视作敌视朝鲜的威胁性举动。
《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）
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