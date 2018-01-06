中企助力委内瑞拉经济转型

部分中方和委方员工在中委铁矿石开采综合体工程“一号营地”施工现场。

本报记者 许 放摄

近年来，委内瑞拉政府为走出经济困境，努力尝试摆脱依赖石油出口的单一发展模式。中国企业积极响应并参与，受到委方高度赞赏。去年底，中国中铁十局委内瑞拉分公司承建的帕鲁阿港口改扩建项目正式移交委内瑞拉经营团队，成为中委合作框架下第一个完全移交的基建项目。

经济转型催生中委新合作机遇

进入委内瑞拉玻利瓦尔州北部腹地，奥里诺科河南岸丘陵绵延、植被茂盛，偶尔裸露在外的山体呈现出暗灰色，这里是委内瑞拉铁矿主要储藏地。

“委内瑞拉铁矿石推测储量高达146.35亿吨，列世界第八位，2014年以前国际油价高企，委政府外汇收入主要依靠石油，铁矿资源未得到有效开发。”中铁十局委内瑞拉分公司总工程师占宏坤向记者介绍说。

国际油价震荡下挫，委内瑞拉政府努力推进经济转型。2016年4月，委内瑞拉总统马杜罗提出15个经济增长点，鼓励发展包括矿业、工业、旅游、通信在内的行业。矿业成为中委合作的新亮点和新机遇。

占宏坤表示：“委铁矿石一大特点是平均品位高，已探明储量中17.48亿吨平均品位63.51%，41.76亿吨平均品位41.2%，这一比例世所罕见。第二大特点是开采难度小，铁矿石全部位于地表以上，挖掘后直接装车运输。”

经过多次研讨和预算规划，2011年中铁十局委内瑞拉分公司找到负责委内瑞拉铁矿资源管理的“国营奥里诺科铁矿公司”，提出合作意向。中铁十局负责融资、引进设备、提供铁矿石开采服务，委方以部分所采铁矿石抵付工程款，中铁十局将铁矿石运回中国市场销售。

中国企业倡议得到委方正面回应，国营奥里诺科铁矿公司相继与中铁十局签署了三期圣伊西德罗矿山开采合同，并以此为基础，延伸出铁矿石铁路专运线改造项目和铁矿石出口港帕鲁阿港口改扩建项目，形成一体化链条，构建中委铁矿石开采综合体工程（简称FMO）项目。

2017年1月29日，FMO项目帕鲁阿港口改扩建正式竣工启动运营，马杜罗通过电视连线参与启动仪式。马杜罗在讲话中感谢中铁十局作出的卓越贡献，希望中国企业继续投身于委内瑞拉国家建设和委中两国关系发展。

中国工程人彰显“铁”一般的品质

矿山项目“一号营地”地处荒山野岭，周边缺乏基础配套设施，除了工程人的脚印，再难觅人烟。中铁十局委内瑞拉分公司办公室主任任培义讲述了施工中的艰辛：“‘一号营地’离矿山较近，无网络、无信号、无基本供应。为了满足20多名员工的伙食供应，我们每周开车从‘二号营地’过去送两次菜。那边还经常停水，如遇到连续几天停水就得多跑几趟，一辆车一周加两三箱油很正常。”

身在地球另一侧，海外工程人最牵挂的还是家人。90后小伙余兴龙是中铁十局委内瑞拉分公司团总支书记。去年孩子出生，他回国休假一个多月就急匆匆回到委内瑞拉，“放不下这边的工作，心里不踏实。老婆为了我把工作辞了在家带孩子，对家庭亏欠太多，希望今年能回家多待几天陪陪他们。”

矿山班组组长文建亮扎根“一号营地”已经7年。说话带着浓重乡音的文建亮讲起西班牙语极其流利，员工见到他就竖大拇指。他们告诉记者，老文7年前刚到委内瑞拉一句外语不会说，为了开展工作，硬是从国内背来课本一点点啃着自学，现在与委方业主交流无任何障碍，很多时候比项目上的翻译都厉害。

数载辛勤耕耘取得丰硕成果。FMO项目历年开采铁矿石均占到委内瑞拉总产量的1/3以上，累计开采高品位矿石1464万吨，低品位矿石1000万吨。铁矿石贸易金额连年创新高，累计完成额突破2.53亿美元。项目辐射周边，为当地创造600个直接就业岗位、3000个间接就业岗位，培养出一批专业技术人才。

帕鲁阿港口改扩建竣工后，港口发货能力从350万吨/年跃升至720万吨/年，极大促进了委内瑞拉铁矿石出口。2017年委内瑞拉非石油类出口同比激增33%，铁矿石出口占比第一。

“有中国的帮助我们一定能走出困境”

“中国在经济上给予了我们大力支持，帮助委内瑞拉建立健全工业体系。”谈起中国，帕鲁阿港运营公司员工尼尔·桑切滔滔不绝，“中国投资惠及民生，如今我们团队拥有225名员工，中企对港口的改扩建带来很多就业机会。”

中方在FMO项目运营中，毫无保留地将经营管理经验和设备操作技巧传授给本地员工。圣伊西德罗矿山开采项目现场，8台产自内蒙古包头的特雷克斯自卸矿车轰鸣作响，矿车驾驶员安德鲁·阿里亚斯工作两年已独当一面。他从高近3米的驾驶室下到地面对记者说：“我的家就在附近，中方提供的工作收入稳定，还能学到技术，家里人都很满意。如果招聘新员工一定要通知我，我弟弟还老说想来试试呢。”

帕鲁阿港运营公司老员工伊戈莱拉坚守岗位5个年头，中方完成移交后他作为安全管理队长留了下来，“我喜欢这些新设备，它让公司员工每天都可以学习一点、进步一点、提高一点。当前委内瑞拉经济面临诸多挑战，但相信有中国的帮助我们一定能走出困境。逆境之中见真友谊，祝福委中友谊天长地久。”

委内瑞拉工业部副部长马西亚尔对中企的贡献高度赞赏，称赞中铁十局吸纳大量本地就业，致力于委经济社会发展，已经成为委中友谊良好典范。

中铁十局委内瑞拉分公司总经理戚乐方表示：“矿产资源合作一方面改变单一石油出口模式，另一方面带动上下游延伸产业共同发展，将助推委内瑞拉尽快走出经济困局。中国企业积极参与委内瑞拉经济转型，中委经济合作前景非常广阔。”

（本报加拉加斯电）

《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）

(责编：冯粒、常红)