哈萨克斯坦总统表示高度重视与中国关系

据新华社阿斯塔纳1月4日电 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫撰写的《独立时代》一书电子版4日在其个人网站刊登。纳扎尔巴耶夫在书中表示，哈萨克斯坦一直高度重视与中国发展全面战略伙伴关系，哈中两国在经济和政治层面都是友好邻居、可靠朋友和建设性伙伴。
他在书中写道，哈萨克斯坦“光明之路”新经济计划同丝绸之路经济带倡议已开始对接，对接工作已在交通、工业、向中国出口哈方农产品等领域展开。
纳扎尔巴耶夫列举了哈中两国为实现“光明之路”新经济计划同丝绸之路经济带倡议对接所采取的具体措施。如“西欧—中国西部”国际公路（简称双西公路）穿越哈萨克斯坦。
纳扎尔巴耶夫还说，从中国出发过境哈萨克斯坦开往俄罗斯、欧洲、中亚以及里海国家的集装箱列车货物运输量每年都在快速增长。为方便中国和欧洲国家间货物运输，哈萨克斯坦专门在里海岸边修建了港口。位于哈中边境的霍尔果斯口岸已将中国和所有中亚国家连接起来。
《 人民日报 》（ 2018年01月06日 03 版）
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