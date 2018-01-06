中国造列车—— 在阿卡铁路上疾驰

|
4日，尼日利亚总统布哈里乘坐中国制造列车。
|
阿卡铁路已安全运营超过500天。
|
4日，在中国师傅的指导下，尼方司机正在操作机车。
本报阿布贾1月5日电 （记者李凉）4日，尼日利亚总统布哈里在卡杜纳州瑞戈沙火车站为中国制造的2台客运内燃机车和7辆标轨客车投入运营剪彩。
布哈里在致辞中表示，阿布贾至卡杜纳铁路（阿卡铁路）自2016年正式运营以来，已成为两地通勤人员的首选交通工具。本届政府致力于通过实施25年铁路发展战略规划，促进社会经济快速发展和改善民众生活品质。
由中铁建中土集团承建的阿卡铁路是非洲首条按照中国铁路技术标准修建的现代化铁路，全长186.5公里，沿线共设9个车站，设计最高时速150公里。2016年7月26日，布哈里亲自出席阿卡铁路正式运营庆典仪式。
目前，中土尼公司协助尼铁路公司运营和管理阿卡铁路并提供技术服务支持。尼铁总经理奥克希里亚在接受本报记者采访时表示，截至去年底，阿卡铁路已安全运营超过500天，运送旅客逾50万人次。
《 人民日报 》（ 2018年01月06日 03 版）
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】