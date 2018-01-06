中国造列车—— 在阿卡铁路上疾驰

4日，尼日利亚总统布哈里乘坐中国制造列车。

本报记者 李凉摄

阿卡铁路已安全运营超过500天。

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4日，在中国师傅的指导下，尼方司机正在操作机车。

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本报阿布贾1月5日电 （记者李凉）4日，尼日利亚总统布哈里在卡杜纳州瑞戈沙火车站为中国制造的2台客运内燃机车和7辆标轨客车投入运营剪彩。

布哈里在致辞中表示，阿布贾至卡杜纳铁路（阿卡铁路）自2016年正式运营以来，已成为两地通勤人员的首选交通工具。本届政府致力于通过实施25年铁路发展战略规划，促进社会经济快速发展和改善民众生活品质。

由中铁建中土集团承建的阿卡铁路是非洲首条按照中国铁路技术标准修建的现代化铁路，全长186.5公里，沿线共设9个车站，设计最高时速150公里。2016年7月26日，布哈里亲自出席阿卡铁路正式运营庆典仪式。

目前，中土尼公司协助尼铁路公司运营和管理阿卡铁路并提供技术服务支持。尼铁总经理奥克希里亚在接受本报记者采访时表示，截至去年底，阿卡铁路已安全运营超过500天，运送旅客逾50万人次。

《 人民日报 》（ 2018年01月06日 03 版）

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