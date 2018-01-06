中方为解决半岛问题发挥着积极和建设性作用

本报北京1月5日电 （记者黄发红、王海林）外交部发言人耿爽在5日举行的例行记者会上表示，中方欢迎并支持朝韩双方近来就缓和相互关系采取的积极举动。长期以来，中方为解决半岛问题作出了不懈努力，自始至终发挥着积极和建设性的作用。

有记者问，据报道，5日，韩国统一部发言人称，朝鲜当天表示，同意接受韩方此前提议，于9日在板门店举行朝韩高级别会谈。中方对此有何评论？

耿爽回答，我们注意到这一最新进展。连日来，我已多次就最新半岛局势中出现的积极动向作出回应，表明中方立场。我愿再次强调，作为半岛的近邻，中方欢迎并支持朝韩双方近来就缓和相互关系采取的积极举动。我们也希望国际社会对此予以支持，共同努力找到缓和紧张、增进互信、恢复对话的有效路径。

耿爽指出，长期以来，中方为解决半岛问题作出了不懈努力，自始至终发挥着积极和建设性的作用。在半岛局势复杂敏感的情况下，中方始终对外发出冷静理性的声音，始终积极做各方工作，劝和促谈。

耿爽表示，在此，我愿再次呼吁所有有关各方都与中方一道，发挥应有作用，承担应有责任，抓住半岛局势中的积极动向，共同努力，争取早日把半岛问题重新纳入通过对话协商以和平方式解决的正确轨道。

《 人民日报 》（ 2018年01月06日 03 版）

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