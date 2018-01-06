1月3日上午，中央军委隆重举行2018年开训动员大会，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向全军发布训令，号召全军贯彻落实党的十九大精神和新时代党的强军思想，全面加强实战化军事训练，全面提高打赢能力。

习近平主席训令激发出维和部队官兵高昂的战斗意志。维和部队官兵纷纷表示，要坚决落实习主席训令，全面锤炼打仗本领，以战斗力的提升确保高标准完成维和任务，用中国担当守卫世界和平。海外华侨华人也深感振奋，为国家拥有一支威武之师、正义之师而充满自豪。

紧贴维和使命任务狠抓精准备战

“强化备战打仗，不分时令、不分地域，随时随地皆应做好练兵淬火的准备。”中国第二十一批赴刚果（金）维和工兵分队指挥长李强向记者表示，2018年伊始，习主席向全军发布训令，训令虽短，聚焦实战意味深远。自己虽身处海外，但强军号召始终萦绕于心。工兵分队外事组长王攀表示，中国军队不断在准军事化行动中提高实战化训练指挥水平，不断增派步兵分队、特战分队等作战部队参与维和行动，中国军队向世界展示的军事力量越强大，世界格局就会越平衡，越能够为维护世界和平贡献积极力量。

目前，中国累计派出3.6万余人次维和人员，成为联合国维和行动的主要出兵国和出资国。此时此刻，2500多名中国官兵正在8个维和任务区不畏艰苦和危险，维护着当地和平安宁。

黎巴嫩与以色列边境上，爱尔兰和芬兰维和部队营区旁，道路两侧的山地均被铁丝网围住，到处可见标有骷髅头的红色三角警示牌。最近两个多月来，中国第十六批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队官兵踏入这片“死亡地带”，排爆扫雷。这是一片面积超过1万平方米、埋有千余枚防步兵地雷的雷场。

“‘中国军队越强大，世界和平就越有希望’，在任务区常听到外军和当地民众对中国军队如此评价。”中国第十六批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队指挥长黄云上校在接受本报记者采访时表示，近几年来，随着中国军队的发展，中国军人越来越多地出现在维和战场上，从中东到非洲，中国蓝盔的作用日益突出，成为了维护世界和平的坚定力量。工兵分队新闻干事董永康介绍，中国维和部队自2006年3月在黎巴嫩部署以来，出色完成了扫雷排爆、工程建筑与维护、医疗救助和人道主义援助等任务，创造了“零伤亡”“中国速度”等扫雷排爆奇迹。

1月3日，在苏丹达尔富尔执行任务的中国首支维和直升机分队官兵通过网络收看了习近平主席发布训令的场景，大家深受鼓舞，斗志昂扬，在任务区机场开放的第一时间就来到停机坪，以饱满的精神投入到新年度首次飞行任务的忙碌准备之中。经过近500公里的飞行，直升机安全返场，精准停靠在指定位置。当天飞行任务指挥员、直升机分队队长陈文龙告诉记者：“展望2018年，首支维和直升机分队官兵决心严格遵照习主席训令，在新时代的国际维和行动中飞出崭新航迹！”

中国第五批赴马里维和部队指挥长章海军向记者表示，习主席在训令中要求全军提高军事训练实战化水平，牢牢掌握能打仗、打胜仗的过硬本领。“我们身处维和战场，敌情就在身边、危险就在眼前，要想快敌一秒，必须精准十分。在海外维和任务区贯彻执行习主席训令要求，就是紧贴维和使命任务，狠抓精准备战，确保遇有突发情况，能够有效应对。”

两赴马里参与联合国维和行动的警卫分队作战副大队长张东说：“走出国门倍感祖国强大，身处战乱更知和平宝贵。中国从站起来、富起来到强起来，军队打得赢是国家和平发展的重要支撑，只有军队强大，国家才有底气、人民才能生活幸福。”

强大国防是人民幸福生活的保障

“为听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队点赞！”老挝中华总商会会长姚宾表示，祖国改革开放已近40年，所取得的巨大成就举世瞩目，必须要有一支召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅来保卫国家。富国和强军需要统—，只有把军队战斗力提升上去，才能捍卫国家的发展利益，国内人民和身在海外的华侨华人才能感受到真正的安宁。

泰国华人青年商会会长李桂雄对本报记者表示，在习近平主席的领导下，中国军队改革的深度、力度和广度前所未有，面貌焕然一新。当中国公民在海外遇到危险时，祖国总能第一时间站在你的身后，保护你的安全，接你回家。中国首艘国产航母下水、运20服役，一件件国之重器捷报频传，让中华儿女扬眉吐气。

印度中资企业商会副会长曹勇飞对本报记者表示，强大的国防是和平稳定的保障，和平和稳定是人民生活幸福的前提。作为一名长期从事国际业务的工程人，听完了习主席对全军的训令，更加觉得幸福的生活和安定的国际工程环境有了坚强的后盾。

德国《欧洲新报》总编辑范轩表示，中国作为世界第二大经济体，在踏实苦干、发展经济、走向富裕的同时，全面推进国防和军队现代化事业，是国家发展的要求与保障。

全英华人华侨中国统一促进会首席常务副会长李雪琳表示，中央军委首次统一组织全军开训动员，这是中国军队在强军路上迈出的历史性步伐。她说，去年10月，中国海军第二十六批护航舰队到访伦敦，现代化的中国军舰、威武的中国军人令全英华侨华人无比骄傲和自豪。

比利时华人青年联合会会长朱旭林对本报记者表示，习近平主席在这次开训动员大会上的讲话让人振奋，吹响了新时代人民军队练兵备战的号角。习主席明确指出，全军各级要强化练兵备战鲜明导向，这个“鲜明导向”非常具有时代意义，不仅可以锻造出中国的精兵劲旅，全面提高中国的国防能力，而且可以增加维护世界和平的力量。

俄罗斯远东华人工商联合会主席孙雷对本报记者表示，近年来，中国人民解放军赴俄罗斯参加胜利日阅兵、国际军事竞赛、联合军演等表现优异，不但让外国民众刮目相看，更让在俄华人感到非常自豪。大家亲眼看到中国军队是一支威武之师、和平之师，是一支能够捍卫世界和平稳定的力量。

旅居巴西20多年的巴西华人文化交流协会荣誉主席尹宵敏说，习近平主席向全军发布训令，有利于提升中国军队的战斗力，只有战斗力得到提升，才能够真正去捍卫中国的发展利益，让人民真正过上安宁的生活。过去几年来，中国军队在抢险救灾、国际维和、海外护航撤侨等方面表现不凡，有效地维护了国家主权和安全，振奋了国威军威，也大大增强了海外华侨华人的民族自尊心、自信心和自豪感。

中国加强军队建设是和平之举

华盛顿华人专业团体联合会会长张莉莉在接受记者采访时说，习近平主席指出，军队要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置、作为中心工作，抓住不放，抓出成效，这是抓住了国防建设的关键，战斗力进一步增强。中国国力增加对维护世界和平的力量来说是一件好事情，只有自身强大，才能防止战争、保家卫国，才能为世界的安全与稳定贡献更大力量。

李雪琳认为，当今世界，地区冲突频发，恐怖主义阴云不散，人们渴望和平，和平需要捍卫。一个国家热爱和平的心愿，只有与捍卫和平的能力相匹配，才称得上是一个负责任的大国。中国发展起来了，制约战争的和平力量将会大大增强。

范轩表示，无论是参与联合国决议下的维和行动，在索马里打击海盗，在世界上艰险之处抢险救灾，中国军队都表现出了大国的责任与担当，都在身体力行地作出“正义之师”的表率。中国加强军队建设是为了捍卫中国及世界和平与稳定，是为了世界人民的福祉。

李桂雄认为，中国是一个负责任的大国，中华民族历来爱好和平。无论发展到哪一步，中国都永远不称霸、永远不搞扩张、永远不会把自身曾经经历过的悲惨遭遇强加给其他民族。中国正汇聚强国强军的磅礴力量，共同为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。坚定不移地走和平发展道路，是中国的庄严承诺，更是世界之福。

（本报约翰内斯堡、开罗、大马士革、喀土穆、曼谷、新德里、柏林、伦敦、布鲁塞尔、莫斯科、里约热内卢、华盛顿1月5日电 记者李志伟、韩晓明、李潇、李逸达、孙广勇、苑基荣、冯雪珺、许立群、任彦、曲颂、陈效卫、张朋辉）

《 人民日报 》（ 2018年01月06日 03 版）

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