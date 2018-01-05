汇集企业家群体智慧 专属于中国企业的私董会将启动

“久久私董会独创了中国私董会V3.0模式，这是中国企业家非常需要的。”久久私董会的负责人、北京大学国际经济研究所新经济与互联网+课题组组长海科说。那么，什么是私董会、如何成为私董会会员？海科作出了解答。

他表示，企业家私董会是源自美国的企业家智慧共享和互帮互助组织，它汇集跨行业的企业家群体智慧，以“高质量、同层级、非利益冲突、私密性”为基本原则，每十几位企业家组成一个“私人董事会小组”，每1-2月就成员重要问题展开讨论，深入剖析问题核心，分享经验与创意，共同应对挑战，共同成长，解决企业家自身和企业经营管理中的实际问题。

“久久私董会将启动，入会比较严格。”海科说，“入会采用的是严格的申请-遴选制，想加入的企业家先填写入会申请表，由私董会的资格委员会审核合格后，企业家会收到通知，然后签订协议成为会员。”

海科指出，久久私董会独创了中国私董会V3.0模式，这是中国企业家非常需要的。久久私董会将帮助企业拓展思路、找到出路、少走弯路、健康发展并获取发展资源。现在加入私董会的企业家还会获得额外福利。(朱欣)

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