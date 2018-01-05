纪念周恩来诞辰120周年戏画展在淮安举办

人民网淮安1月4电 由中国侨联指导，江苏省侨联、中共淮安市委主办，淮安市委宣传部、市委统战部、周恩来纪念地管理局、市侨联、市文联、淮安市报业集团承办的“亲情中华·恩泽梨园”纪念周恩来诞辰120周年戏画展开幕式4日在淮安周恩来纪念馆举行，拉开了2018淮安人民纪念周总理诞辰120周年活动的序幕。

周恩来侄女、中国新闻社原副社长周秉德，中国侨联文化交流部副部长邢砚庄，江苏省侨联副主席宫琳，淮安市委常委、宣传部长周毅开启纪念周恩来诞辰120周年戏画展的开幕球

周恩来侄女、中国新闻社原副社长周秉德，中国侨联文化交流部副部长邢砚庄，淮安市委常委、宣传部长周毅，旅美画家、美国硅谷美术馆馆长段昭南，江苏省侨联副主席宫琳等出席开幕式。

旅美画家、美国硅谷美术馆馆长段昭南在开幕式上致辞

开幕式上，旅美画家、美国硅谷美术馆馆长段昭南先生向周恩来纪念地管理局捐赠了120幅精美的戏画。他表示，举办此展，是为了纪念我们从未忘记过的周总理，他高尚的品格和对中国艺术作出的伟大贡献。我们走出国门，并没有关上回家的路，而是延长和加深了我们与祖国的联系。

周恩来侄女、中国新闻社原副社长周秉德在开幕式上致辞

周恩来侄女、中国新闻社原副社长周秉德表示，今天回到周总理的家乡，感到分外的亲切，依稀中回忆起伯伯生前的很多往事，尤其是他对戏曲事业发展尽心尽力的故事。今天的展览以戏画展这种方式纪念周总理，我觉得十分用心，也很有新意，感谢段昭南先生和美国的侨胞朋友为纪念活动所付出的巨大努力，这让我们十分感动，希望我们携手努力，把中国的戏曲文化传承好、发扬好。

淮安市委常委、宣传部长周毅在开幕式上致辞

淮安市委常委、宣传部长周毅高度评价戏画的艺术水准以及作品背后的重要价值。周毅表示，作为周总理家乡的一名干部，我们要坚决按照“把周总理的家乡建设好，很有象征意义”的嘱托要求，努力把总理家乡建设好、发展好，向所有尊敬、爱戴周总理的人民群众交上一份满意的答卷。

中国侨联文化交流部副部长邢砚庄在开幕式上致辞

中国侨联文化交流部副部长邢砚庄代表中国侨联，对画展的成功举办表示祝贺。她说，为纪念开国领袖周恩来总理诞辰120周年，段昭南先生创作了50多组100余幅戏曲人物画，并结合相关文字，回忆和讲述了周恩来总理生前对中国戏曲事业的关心和爱护，十分有意义、有价值。戏画作品让我们看到了海外书画家对中国国画的传承，对中国戏曲的热爱和对中华文化的自信。

海内外嘉宾共同参观了亲情中华·恩泽梨园——纪念周恩来诞辰120周年戏画展

开幕式由淮安市侨联主席周翔主持，周恩来纪念地管理局局长孙晓燕介绍了展览情况。美国旧金山淮安同乡会会长严黎，美国旧金山淮安同乡会副会长李振宇，美国全球智慧城市论坛董事长李博谟，旅美华人、前奥运会游泳冠军林莉，以及周恩来纪念地管理局、市文联、淮安日报社、周恩来纪念馆馆长、市委统战部、市侨联、中共淮安区委等单位领导以及淮安市部分学生和群众代表一同出席开幕式。（饶竹青）

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