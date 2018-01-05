党员“一句话承诺”践行责任

为进一步践行党的十九大会议精神，落实“做”这一关键环节。2017年12月1日开始，安徽中煤新集口孜东矿党委率先在全矿党员干部中开展“一句话承诺”活动。一句承诺就是一份责任，一份责任就是一种践行。“一句话承诺”是由党员根据自身所处岗位和实际能力，把个人在学习十九大报告中所能发挥的作用，提炼出简单明了、通俗易懂、表明个人努力方向和体现党员先进性要求的“一句话”。 “一句话承诺”活动中，党员根据自己专长和能力，用言简意赅、职工群众看得懂的话语自愿提出承诺事项，最后由党组织审核后写入党员活动室承诺墙一角。通过活动，进一步营造了学习十九大会议精神的浓厚氛围，为“做”这一关键环节打下了坚实基础。每位党员以承诺鞭策自己的行动，转变工作作风，塑造党员的良好形象。
近一个月以来，该矿13个党支部的400余名党员，大部分做出“一句话承诺”，承诺事项达300余个，目前已兑现120余项，其中美化环境、打造美丽矿山项目60余项，安全生产类30余项，为职工群众待办各类民生事项达多项。党员践行“一句话承诺”，给职工群众带来了实惠，给矿上带来了新气象，赢得了职工群众的广泛赞誉。（郑希红 陈正飞 徐天鹏）
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】