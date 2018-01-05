党员“一句话承诺”践行责任

为进一步践行党的十九大会议精神，落实“做”这一关键环节。2017年12月1日开始，安徽中煤新集口孜东矿党委率先在全矿党员干部中开展“一句话承诺”活动。一句承诺就是一份责任，一份责任就是一种践行。“一句话承诺”是由党员根据自身所处岗位和实际能力，把个人在学习十九大报告中所能发挥的作用，提炼出简单明了、通俗易懂、表明个人努力方向和体现党员先进性要求的“一句话”。 “一句话承诺”活动中，党员根据自己专长和能力，用言简意赅、职工群众看得懂的话语自愿提出承诺事项，最后由党组织审核后写入党员活动室承诺墙一角。通过活动，进一步营造了学习十九大会议精神的浓厚氛围，为“做”这一关键环节打下了坚实基础。每位党员以承诺鞭策自己的行动，转变工作作风，塑造党员的良好形象。

近一个月以来，该矿13个党支部的400余名党员，大部分做出“一句话承诺”，承诺事项达300余个，目前已兑现120余项，其中美化环境、打造美丽矿山项目60余项，安全生产类30余项，为职工群众待办各类民生事项达多项。党员践行“一句话承诺”，给职工群众带来了实惠，给矿上带来了新气象，赢得了职工群众的广泛赞誉。（郑希红 陈正飞 徐天鹏）

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