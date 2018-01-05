“零收费”专业拼车信息平台在京上线

12月28日，以“共享蓝天白云，共建绿色出行”为主题的“首届中国互联网+智能高峰论坛”在北京举行。同时，一款能够解决私家车出行时资源闲置问题，有效降低乘客出行成本的“快滴拼车”平台宣布正式上线运营。

快滴拼车是一个免费的拼车信息服务平台，车主免费注册，共享汽车座位，可有效避免私家车出行时资源闲置，降低乘客出行成本，对缓解道路交通拥堵、减少环境污染、停车难都有一定的积极意义。可有效推动全社会共享交通，形成低碳、环保、绿色出行新模式。据创始人兼CEO程鹏介绍说，快滴拼车主要服务的对象是私家车主，通行途中顺路把闲置资源有偿分享，提高私家车的使用率，不以盈利为目的，降低私家车上路，为人们的出行提供多一个选择，从而有效缓解交通拥堵，降低尾气排放。

目前，快滴拼车平台在全国设立了32个省级办事机构、300个市级办事处、3000个区县总代理。在试运行期间已有400万人次使用拼车服务，每年因此节约的碳排放以数百万吨计。平台正式上线后，全国各地“超级拼车”现象预计会不断呈现，最终将使公共交通体系更加完善。未来，该平台还将依靠出行大数据，为车主提供保险、车保养、加油等方面的优惠服务。（王超 摄影报道）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)