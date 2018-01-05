道琼斯指数冲破25000点  三大指数均创历史新高

人民网讯 据美国媒体报道，纽约股市三大指数之一的道琼斯指数星期四（1月4日）冲破25000点历史新高。2018年纽约股市头3个交易日每天都有新纪录：前两天，标普500和纳斯达克分别突破自己的历史关口。
尽管纽约当天处于罕见的暴风雪之中，纽约股市照常运营，三大指数之一的道琼斯指数轻易冲过了25000点，再创历史里程碑。下午4点收盘时，纽约股市三大指数都创下新高。道指升152点，升幅为0.6%，以25075点收盘；标普500指数升11点，升幅为0.5%，以2723作收；纳斯达克升12点，升幅为0.18%，以7078作收。
4日早上9点半纽约股市开市仅5分钟，道指就冲上了25000点，3日道指收在24900多点，4日早市场传来就业数据好消息，过25000点成意料中事。这是继2017年道指冲过了5个千点里程碑后2018开年再创纪录。（老任）
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