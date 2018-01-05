我“科学号”科考船靠泊印尼比通港补给

人民网雅加达1月5日电（记者席来旺）1月5日，在西太平洋海域执行“西太主流系潜标观测网维护及升级综合考察航次”的“科学号”科考船，圆满完成第一航段任务，顺利靠泊印尼比通港补给。海洋所党委书记王辉、船舶运管中心及国际合作办公室，中国驻印尼大使馆潘永录参赞率有关处室负责人等前往迎接，调研船舶及科考工作进展。

本航段历时41天，完成了西太平洋科学观测网深海潜标的大规模实时化升级，首次实现了深海3000米大水深温度、盐度和三维流速连续数据的实时回传；首次成功布放5000米级深海综合观测浮标1套。

靠港期间，“科学号”科考船将面向印尼萨姆拉图兰吉大学师生及比通当地科研院所人员开放，普及海洋科考船及海洋科学考察知识，传递友好合作的讯息。

“科学”号科考船本航次维护升级优化了我国在西太平洋构建的深海潜标科学观测网，提高了我国对西太平洋海洋环流与气候的认知能力，成为国际海洋科技届近20年来在西太平洋调查的成功范例，标志着西太平洋新一轮调查研究热潮的兴起。

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