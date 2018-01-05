英国少年过渡依赖“点赞” 社交媒体令其接近“悬崖边缘”

人民网伦敦1月5日电 英国儿童专家提醒，学校应该在学生小升初的过程中发挥更大的作用，为他们解决涉入社交媒体所需要的情感诉求。

据英国广播公司报道，英国儿童事务专员安妮·朗菲尔德（Anne Longfield）说，她对于小学升入中学那个阶段的学生非常担心，因为他们对自己的身份感到焦虑，渴望在社交媒体等网络上得到好的评价与点赞。

而安妮·朗菲尔德的研究表明，8至12岁的孩子对于社交媒体的影响很难自控。

社交媒体对8至12岁儿童的影响的研究报告声称，许多儿童过度依赖“点赞”和社交媒体的评论。从小学到中学，当社交媒体在孩子们的生活中变得更加重要时，他们就接近了“悬崖边缘”。

安妮·朗菲尔德呼吁学校和家长在感情上为孩子们准备好迎接社交媒体的“重大风险”。当他们上中学的时候，新的同学、开始拥有电话、接触社交媒体等所有这些事情都会一起涌向他们。

“他们会发现自己开始在意‘点赞’，在意粉丝数，对自己在网上的外观感到非常焦虑，并且感觉已经离不开网络。”

尽管目前大多数社交媒体平台对用户最低年龄限制为13岁，但报告称，四分之三的10-12岁的儿童已经拥有了自己的社交媒体账户。

安妮·朗菲尔德说，社交媒体为孩子们提供很多的好处，但也让他们面临“情感上的重大风险”。

她呼吁政府为六、七年级学生开设义务数字扫盲和在线课程，让他们了解有关知识。同时家长也应该准备好帮助孩子驾驭社交媒体带来的消极情感体验。（璗译）

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