外交部介绍法国总统马克龙访华行程 将参观北京故宫

人民网北京1月5日电 （记者 王欲然）外交部发言人耿爽5日主持例行记者会，就朝鲜半岛局势、法国总统访华等答问。

会上，耿爽在回答有关法国总统马克龙访华的问题时表示，此次访问是马克龙总统对华进行的首次国事访问，对中法关系具有承前启后的重要意义。访问期间，两国元首将全面回顾和展望中法关系，在总结过去经验的基础上，提升政治互信，凝聚战略共识，为中法在政治、经贸、人文等各领域的交流合作指明方向，做出规划，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系迈上新台阶。

他还介绍，访问期间，习近平主席将为马克龙总统举行国事活动，李克强总理和张德江委员长将分别会见马克龙总统。双方将就中法关系及共同关心的问题深入交换意见。访问期间，马克龙总统还将赴陕西省西安市进行参观访问，并在北京参观故宫等。

全文实录如下：

问：据报道，5日，韩国统一部发言人称，朝鲜当天表示，同意接受韩方此前提议，于9日在板门店举行朝韩高级别会谈。中方对此有何评论？

答：我们注意到这一最新进展。

连日来，我已多次就最近半岛局势中出现的积极动向作出回应，表明中方立场。我愿再次强调，作为半岛的近邻，中方欢迎并支持朝韩双方近来就缓和相互关系采取的积极举动。我们希望国际社会对此予以支持，共同努力找到缓和紧张、增进互信、恢复对话的有效路径。

长期以来，中方为解决半岛问题作出了不懈努力，自始至终发挥着积极和建设性的作用。在半岛局势复杂敏感的情况下，中方始终对外发出冷静理性的声音，始终积极做各方工作，劝和促谈。

在此，我愿再次呼吁所有有关各方都与中方一道，发挥应有作用，承担应有责任，抓住当前半岛局势中的积极动向，共同努力，争取早日把半岛问题重新纳入通过对话协商以和平方式解决的正确轨道。

问：4日，法国总统府发布马克龙总统访华消息，你能否确认并进一步介绍马克龙总统在华访问行程？

答：应国家主席习近平邀请，法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙将于1月8日至10日对中国进行国事访问。

此次访问是马克龙总统对华进行的首次国事访问，对中法关系具有承前启后的重要意义。访问期间，两国元首将全面回顾和展望中法关系，在总结过去经验的基础上，提升政治互信，凝聚战略共识，为中法在政治、经贸、人文等各领域的交流合作指明方向，做出规划，推动紧密持久的中法全面战略伙伴关系迈上新台阶。

中法两国都是联合国安理会常任理事国，中法关系具有超出双边范畴的全球影响。访问期间，两国元首还将就国际局势及重大国际和地区问题深入交换看法，探讨如何加强合作，共同维护多边主义，推动世界多极化，建设开放型世界经济，改善全球治理，合作应对全球挑战，携手构建新型国际关系和人类命运共同体。

访问期间，习近平主席将为马克龙总统举行国事活动，李克强总理和张德江委员长将分别会见马克龙总统。双方将就中法关系及共同关心的问题深入交换意见。访问期间，马克龙总统还将赴陕西省西安市进行参观访问，并在北京参观故宫等。

问：日前，美国总统特朗普在“推特”上发文，将朝韩双方恢复官方会谈的功劳归于自己，称这是得益于他以美国的实力坚强有力地对抗朝鲜。中方对此有何评论？

答：最近几天，我们已经多次表明中方对近来半岛局势出现积极动向的看法和立场。韩朝恢复交流和对话有助于双方关系改善和半岛局势缓和，也符合地区国家和国际社会的共同利益。中方欢迎地区各方和国际社会继续支持朝韩双方改善关系的努力，同时为此发挥建设性作用。

刚才我已经说过了，我们希望所有有关各方都能发挥应有的作用，承担应有的责任。

问：据韩国媒体报道，有多艘中国公司所有的船只多次变换船旗国和注册地，从事违反安理会对朝制裁决议的活动。中方对此有何评论？

答：最近一段时间，我和我的同事已经多次就类似的问题作出回应。中国政府始终全面、严格执行安理会决议，履行自身承担的国际义务。我们绝不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。国际航运业高度开放，船只变更船旗国、注册地或租赁给其他方面的情况非常常见。对于在第三国注册的船只运营，中方并不掌握具体情况。对任何经调查确属违反安理会决议的行为，中方都将依法依规作出严肃处罚。

问：韩国方面昨天宣布，美韩双方已经同意在平昌冬奥会期间推迟举行联合军演。中方对此有何评论？

答：这无疑是一件好事情。我们多次说过，中方对近来半岛局势出现的积极动向表示欢迎。我们希望半岛问题有关各方能以平昌冬奥会为契机，相向而行，为缓和半岛局势、推动有关问题重返对话协商的正轨、实现半岛无核化作出切实努力。

问：据我们了解，北欧和波罗的海国家议长将于近日联合访华。你能否介绍此访的有关背景和情况？

答：应全国人大常委会委员长张德江邀请，北欧和波罗的海国家议长将于1月7日至13日联合访华。代表团主要成员包括芬兰、挪威、冰岛、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛议长和瑞典第一副议长。访问期间，张德江委员长将同各位议长举行会谈，双方目前正就其他安排保持沟通。

北欧和波罗的海国家议长设有联合出访机制，一段时间以来，这些国家议会向中方表达了联合访华的意愿。这是北欧和波罗的海国家议长首次联合访华。我们很高兴此访在新年伊始成行，希望通过此访进一步深化中国同上述国家的双边关系和立法机关交流，并促进中欧关系全面发展。

当前，中国同北欧和波罗的海国家双边关系发展良好，中国—北欧合作稳步推进，包括波罗的海三国在内的中国—中东欧合作蓬勃发展。中方高度重视发展同北欧和波罗的海国家的关系，愿同有关国家一道努力，推动双边关系、区域合作和中欧关系全面顺利发展。

问：据了解，近日中国出台了人才签证制度，请您介绍一下有关情况。根据此制度，外国人才申请来华签证有何变化？

答：2017年11月28日，国家外专局、外交部和公安部联合印发了《外国人才签证制度实施办法》，进一步扩大人才签证发放范围和期限。

根据外交部部署，中国驻外使领馆已于2018年1月1日起进一步简化经国内人才主管部门认定的外国人才来华签证手续，具体措施可以用四个“最”来概括：一是最长有效期，也就是颁发有效期为10年的签证；二是最长停留期，也就是颁发停留期为180天的签证；三是最短审发时间，也就是申请次日即可颁发签证；四是最优惠待遇，包括“零费用”办理，即外国人才及其家属免交签证费和急件费。

新的签证优化改革举措将进一步增强中国人才引进的开放程度，吸引更多外国人才参与中国建设，增强中国整体创新能力，同时也有助于帮助外国人才分享中国发展机遇，施展自身才华，成就自身事业。

(责编：王欲然、徐祥丽)