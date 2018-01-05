最贵伏特加被盗 作案过程不超过三分钟

俄罗斯TV-2电视台1月4日报道称，哥本哈根伏特加收藏家布里安·英格伯格(Brian Ingberg)被盗走一瓶世界上最贵的俄罗斯伏特加Russo-Baltique。
据报道，这瓶价值130万美元（1美元约合6.49元人民币）的伏特加从英格伯格的酒吧Café33中被盗走。收藏家称，小偷进酒吧的时间不超过三分钟，因为他目标明确--就是酒吧主收藏的这件6千克的藏品。
这瓶名贵的酒曾在美剧《纸牌屋》中出现。在其中一集剧集中，拉尔斯·米科尔森饰演的俄罗斯总统维克多·彼得罗夫出访美国时，凯文·史派西饰演的美国总统弗兰克·安德伍德就用这瓶最贵的伏特加招待了他。此前英格伯格曾把米科尔森拿着伏特加Russo-Baltique在酒吧Café33的照片发在Facebook上。
收藏家认为，小偷可能是有机会复制酒吧和酒柜的钥匙的酒吧前员工。
英格伯格半年前从拉脱维亚从事装甲车生产公司Dartz Motorz租借了这瓶伏特加。一天前，该公司总裁列昂尼德·扬可洛维奇在Facebook上转发了英格伯格请求众人提供伏特加和监控拍到的小偷下落的状态。
英格伯科称，他非常难受，因为被偷的这瓶伏特加是他"藏品中的珍珠"。收藏家一共有1200瓶藏酒。
目前丹麦警方正在通缉这名小偷。
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