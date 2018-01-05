法国小伙儿喊话马化腾，我可被微信“害苦”了！

最近，有一名法国小伙儿火了！

他在网上喊话腾讯CEO马化腾，还让中国网友们帮他把这个视频转发给马化腾。

于是，我们决定，助人为乐一次！帮助这位法国小伙儿，完成一次“空中”接力，期待小马哥能看到他的视频！

但究竟这是怎么一回事呢？

太落后了！

“我听周围所有人不停地在说法国是高科技，非常厉害，了不起。但是我每一次离开中国回到法国，我感觉，像过去十年前一样的感觉。”

原来，这位法国小伙儿已经在中国生活八年了。在他看来，中国式日常生活的便利程度，已经领先法国太多，与中国相比，法国已经落后了。

“比如说，我刚好想买一个东西给我妈妈，然后发现忘了带钱包。在中国的话，我现在连钱包现金都不用，我直接拿手机出来，扫一下二维码，付款就成功了。”

“但是在法国还是需要用银行卡，还需要用现金，太笨了，太落后了实在是！”

用微信上瘾了！

“是的，我们在这里也用Apple Pay。但是除非你每天早上、中午、晚上在星巴克吃饭，不然Apple Pay根本没用的。”

这位法国小伙儿“哭诉”到，“腾讯，我真的感觉你背叛了我，因为你让我用微信用上瘾了。”

“现在我回到我自己的国家，已经太落后了，真的太糟糕了。你为什么不过来这里开发？”

小伙儿在喊话中提到，他对微信的喜爱不仅仅是因为支付便利，他还喜欢微信的各种功能。

“如果我想发钱给我的朋友们，我用什么......Paypal？或者是我转账？这些东西都要花100年的时间，太糟糕了，太落后了。而且他们还会扣费！”

“如果我想发一个短信，我看了我手机里面，差不多有7个app，同时在用，特意来发短信的。我知道现在所有人都可以下载微信，但是微信里面的功能我们也想要！”

“现在在法国如果你想买火车票或者机票，太麻烦了！大部分的法国人都不知道我们有外卖这样的东西。”

小伙儿更是耿直地说到，“我真的感觉我们有点农村。”

“马化腾，叔叔，请你来我们这里！”

在对自己国家的支付方式进行一番“侦查”后，这位法国小伙儿对马化腾隔空喊话。

“腾讯，请你们过来法国！请你们把这个视频发给马化腾！我想马化腾看这个视频！”

“马化腾，叔叔，请你过来我们这里！”

“请你们来这里开发一下吧！多好，这个国家！难道，不好看吗？多美！”

“我去了世界上那么多地方，我去了美国、德国、英国、法国，都很落后，都没有这个功能，我们需要这个，你发明的这个东西真的太棒了！太好用了！”

不仅如此，这位可爱的法国小伙儿还自己做了街采。

他向法国街头的民众询问：如果有一个app可以在商店付款，可以叫车，可以订火车票、飞机票，还可以点外卖，可以做几乎所有事，你会用这个app吗？

法国民众的回答都是这样的：

“我会很喜欢的，当然啦我一定会用的！”

“是啊，我想要这个！”

“会啊，为什么不？”

其实，在中国，移动支付在购物和交通等各个领域已经司空见惯，甚至街上的小吃都可以通过手机支付来购买。

2017年，新加坡总理李显龙在国庆群众大会演讲时，谈到新加坡人力部长林瑞生在上海买栗子的一次“老土”经历。

林瑞生看到中国顾客结账时都挥舞着手机，没有付现金就拿走栗子，还以为是摊贩提供给顾客的特别优惠。

轮到他付款时，他提出自己不需要优惠，要用现金付全款。

摊贩疑惑地看着他，指了指二维码，林瑞生才恍然大悟，原来大家都是扫描二维码电子支付，而自己竟然如此“老土”。

不久前，韩国总统文在寅访华，在北京街头一家包子铺吃早餐时，对移动支付产生了很大兴趣。

但由于文在寅没有注册手机支付账号，大使馆工作人员拿着智能手机向他演示手机支付的步骤。

随后，文在寅用智能手机扫描桌面上的条形码，总共支付了早餐费68元。

在结账时，文在寅还问同行的驻华大使：“连这个都能手机结算？”

移动支付的兴起，让中国人开始迈入无现金社会。

而随着全球化的深入发展，更多的外国人也体会了中国的移动支付，并且对移动支付赞不绝口。

更有外国网友高呼：“欢迎支付宝和微信“拿下”自己的国家！”

(责编：王欲然、常红)