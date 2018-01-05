日本地震警报出错  首都圈虚惊一场

人民网东京1月5日电（许永新）5日上午，因地震警报出错，日本首都圈虚惊一场。
上午11时左右，人民网记者正在东京都品川区一家商店购物，自己同周围人群的手机突然震动并显示出紧急地震警报。警报预示有可能发生较大型地震，现场民众纷纷紧急从二楼冲向一楼，准备到开阔地方避难。有意思的是，商店的店员并未慌张，反而从一楼走到了二楼，扶住了装满易碎物品的货架以避免货架倒塌导致商品受损。
据NHK电视台报道，5日上午，茨城县与石川县几乎在同一时间观测到了烈度同为3的两场地震。11时2分左右，在茨城县近海发生了里氏4.4级的地震；在富山县西部（富山县与石川县相邻处）发生了里氏3.9级地震。地震后，日本气象厅立即向关东等地发布了紧急地震警报。由于在相距遥远的两地几乎同时发生地震，地震观测系统有可能将其分析为一场地震，因而造成误报。受此影响，日本首都圈铁路中有多条线路一度紧急停运。
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