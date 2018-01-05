研究显示“神秘恒星”并非外星文明建造

新华社华盛顿１月４日电（记者周舟 林小春）距离地球约１５００光年的“神秘行星”因亮度变化怪异，一度被猜测为外星文明建造用来采集恒星能量的“戴森球”，但近日美国研究人员观测的最新数据不支持这一可能。

恒星ＫＩＣ ８４６２８５２位于天鹅座与天琴座之间，其体积比太阳大５０％，温度比太阳高１０００摄氏度。曾有美国天文学家撰文提出，可能有外星文明在该恒星周围建造了许多巨大的太阳能板，用来采集太阳能，从而形成了很多科幻小说里描述的“戴森球”。这是弗里曼·戴森发展出的一个概念，即能够用大量设备将一颗恒星像球那样包裹起来，以尽可能接受其发出的能量。

在２０１６年３月到２０１７年１２月期间，美国路易斯安那州立大学天文学家塔贝莎·博亚吉安团队与拉斯昆布瑞天文台合作观测了这颗恒星。

“开普勒”太空望远镜此前观测显示，该星体亮度变化不像一般恒星那样具有周期性，变暗幅度最大达到２２％，远远超过一般恒星前面有行星经过时光被挡住而变暗１％的幅度。这说明从它前面掠过的不是行星，也不是恒星，否则会直接观测到。 虽然具体原因仍不明，但研究人员指出，星尘最有可能是造成恒星明暗变化的原因，新数据显示，不同颜色的光被遮掩的程度有所不同。

论文共同作者、宾夕法尼亚州立大学天文学家贾森·赖特说，如果所有波长暗淡程度相同，则说明是由某种不透光的物体造成的，例如行星、恒星甚至大型空间构造。但新研究发现，恒星在某些波长上暗淡程度更甚，这说明可能是由星尘造成的。

该研究结果已发表在最新一期美国《天体物理学杂志通讯》上。

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