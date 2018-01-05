莫盖里尼说欧盟将推动与古巴关系上升至新水平

新华社哈瓦那１月４日电（记者马桂花）正在古巴访问的欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼４日说，欧盟将在美国收紧对古政策之际加强与古巴的经贸关系，努力推动双边关系上升至新水平。

莫盖里尼当天在古巴首都哈瓦那举行的新闻发布会上说，欧盟所有成员国都已成为古巴贸易投资与合作伙伴。欧盟愿扩大与古巴联系，特别是参与古巴经济主要领域投资。

莫盖里尼说，自去年欧盟与古巴“政治对话与合作协议”生效后，双边合作势头强劲，合作项目涉及可再生能源、可持续农业等。欧洲投资银行代表团将于１月底访问古巴，评估双方合作可能性。欧盟还将增加与古巴文化学术交流。

莫盖里尼认为，在美国决定收紧对古巴政策时，欧盟与古巴的双边框架协议已成为一种“参照”。她强调，尽管双方存在分歧，但欧盟一贯是古巴“坚实、可靠的伙伴”。

２０１７年１１月１日，欧盟与古巴签署的“政治对话与合作协议”正式生效，标志着双边关系翻开新篇章。一旦欧盟成员国议会批准，协议将开始全面实施。

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