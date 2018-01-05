中国整体形象好感度稳中有升 模式和道路是快速发展主因

人民网讯 2017年3月至6月，中国外文局对外传播研究中心与凯度华通明略（Kantar Millward Brown）、Lightspeed合作开展了第5次中国国家形象全球调查（2016—2017）。调查结果显示，中国整体形象好感度稳中有升，内政外交表现受好评，“一带一路”倡议赢得普遍点赞；中国经济的国际影响力获公认，未来发展赢得海外信心，受访者预期中国即将成为全球第一大经济体；中餐、中医药、中国高铁等中国文化与科技元素继续成为国家形象亮点。

中国整体形象好感度稳中有升 内政外交表现受好评

报告指出，中国国家整体印象得分为6.22分，延续了近年来小幅增长的势头。各年龄层的人对中国也有不同的印象，海外年轻群体（18—35岁）、中年群体（36—50岁）和老年群体（51—65岁）对中国形象的打分分别为6.6、6.1和5.6分，年轻群体对中国持有更好的印象。与2015年相比，对中国形象打分涨幅最大的三个国家均为发达国家：意大利（上升0.5分）、加拿大（上升0.4分）、英国（上升0.4分）。但与此同时，发展中国家对中国的印象总体好于发达国家。

中国对全球治理的贡献和国内治理的表现得分分别为6.5和6.2分，中国的国际贡献得到更多认可。与2015年一致，发展中国家和海外年轻群体对中国内政外交表现的评价均高于海外平均水平。值得注意的是，发达国家对中国国内治理表现的认可度增幅超过发展中国家。

中国对国际事务的影响力在所有国家中位居第二。美国在国际事务中的影响力占据首位，中国位居第二，其后依次是俄罗斯、德国和英国。

海外受访者对中国在科技和经济领域参与全球治理的表现尤为认可。中国在科技（65%）、经济（64%）、文化（57%）等多个领域参与全球治理的表现得到国际社会的普遍好评。发展中国家对中国在全球治理各领域的认可度都高于发达国家。海外年轻群体对中国在全球治理各领域的认可度都高于年长群体。

勤劳敬业是中国人的标签 中国未来发展赢得海外信心

历史悠久、充满魅力的东方大国和全球发展的贡献者成为中国最突出的国家形象。

中国历史悠久、充满魅力的东方大国形象在海外受访者、尤其是发达国家中最受认可，选择该选项的海外受访者比例平均达到57%；中国作为全球发展的贡献者形象也较为突出，选择比例近四成，在发展中国家的选择比例更是接近半数。

勤劳敬业仍是最突出的中国国民形象。海外受访者对中国国民的印象普遍积极正面。相较于发达国家而言，发展中国家对中国国民有更好的印象。与2015年调查结果一致，认为中国国民勤劳敬业的海外受访者比例最高，其次是集体主义、热情友善和诚信谦虚。部分海外受访者、尤其是发达国家受访者仍旧认为中国国民偏向传统保守，缺乏开放创新。

中国未来发展赢得海外信心，受访者预期中国即将成为全球第一大经济体。海外受访者普遍看好中国未来发展。发达国家和发展中国家一致认为中国的国际地位和全球影响力将会持续增强，中国将引领新一轮全球化，为全球治理做出更多贡献。预期中国即将成为全球第一大经济体的海外受访者比例从2013年的17%、2014年的20%、2015年的24%，到2016—2017年的33%，呈逐年加速增长趋势，中国未来经济发展形势赢得国际信心。与此同时，也有36%的海外受访者关注中国面临的贫富分化、环境污染等问题与挑战。

承认中国发展道路和模式是中国快速发展的主要原因 “一带一路”倡议获赞

海外受访者对中国执政党的第一印象是“全面从严治党”，其次是“具有很强的组织动员能力”和“具有高度凝聚力”。发展中国家对中国执政党“得到民众支持”以及“学习和创新能力强”的认可度明显超过发达国家。海外受访者承认中国发展道路和模式是中国快速发展的主要原因。总体来看，海外受访者承认中国发展道路和模式是中国快速发展的主要原因，尤其是在发展中国家认可度更高。“国有经济占主体”也是海外受访者对中国发展道路和模式的另一主要印象。相比发达国家和年长群体，发展中国家和年轻群体能更多地看到中国发展道路和模式所带来的积极效果。

“一带一路”倡议赢得普遍点赞。在2014年调查中，仅有6%的海外受众同时听说过“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。到2016—2017年，“一带一路”倡议的认知比例已增至18%，在印尼、印度等沿线国家的认知度更是达到40%以上。在对“一带一路”倡议有所了解的人群中，受访者普遍认为该倡议对个人、国家、地区和全球经济以及全球治理都具有积极意义，尤其是发展中国家和海外年轻群体的认可度更高。

中国在金砖国家合作机制中的作用备受期待。超过六成的海外受访者认可中国在金砖国家合作机制中的活跃度高，并期待中国在其中发挥更为积极的作用，尤其是发展中国家和海外年轻群体的期待最高。

经济合作（52%）是最受关注的金砖国家议题，其次是科技创新（34%）和环境保护（32%）。

中国经济的国际影响力获得公认 正成为越来越多国家的最大贸易伙伴

在对各国经济影响力进行排名时，中国经济影响力排名仅次于美国，位居世界第二。与2015年一致，海外受访者普遍认为，中国经济发展可以推动全球经济发展，中国乐于在经贸方面与他国开展合作，他们也从中国经济发展中获得了利益。相比发达国家，发展中国家对中国经济影响力的评价更为积极。

中国正成为越来越多国家的最大贸易伙伴。海外受访者认为，中国正成为越来越多国家的最大贸易伙伴，中国市场需求依然很大，中国经济仍保持高速增长。总体来看，发展中国家对中国经济现状的评价更为积极。在中国市场需求，包括对海外产品的需求方面，发达国家的认可度超过发展中国家。

中国企业给当地带来了资金、技术和就业机会。在海外受访者眼中，中国企业的进入与发展给当地带来了新的资金技术，并增加了就业机会。与2015年相比，认为中国企业影响当地企业和品牌发展的人群比例明显减少。

传统行业品牌熟悉度排名有所上升。从海外受访者的熟悉程度来看，排在前五位的中国品牌依次为联想、华为、阿里巴巴、中国国际航空公司和中国银行。与2015年相比，中国银行、比亚迪汽车等传统行业品牌的熟悉度排名有较大幅度的上涨。

质量问题仍然是阻碍中国品牌在海外发展的主要因素。63%的海外受访者对中国产品的质量问题表示担忧，这一比例与2015年基本持平。发展中国家认为中国品牌知名度不高的人群比例明显高于发达国家。发达国家则有更多的受访者认为中国品牌的售后服务不够好。相比较而言，海外年轻群体更加相信中国品牌，他们对中国品牌在质量和售后服务上的顾虑明显小于年长群体。

中餐成为海外受访者眼中最能代表中国文化的元素 中国高铁海外认知度高

谈及中国文化的代表元素，海外受访者首选中餐（52%），其次是中医药（47%）和武术（44%）。国内外民众对中国文化代表元素的看法存在一定差异。在孔儒思想、文化典籍、曲艺杂技等传统文化方面，海外受访者对其作为中国文化代表元素的认可度明显低于国内受访者，而在中国产品、科技发明等元素方面则要高于国内受访者。

中国饮食文化受到欢迎。近八成海外受访者接触过中餐。发达国家和海外年长群体接触中餐的比例高于发展中国家和年轻群体。尝试过中餐的人群中，72%的受访者给出好评。

中医药文化获得好评。三成海外受访者接触过中医药文化。发展中国家的接触比例高于发达国家。在接触过中医药文化的人群中，64%的受访者给出好评，这一比例在发展中国家达到73%，在海外老年群体中达到70%。

中国科技创新能力赢得国际认可。59%的海外受访者对中国的科技创新能力表示认可，这一比例在发展中国家达到71%。

高铁（36%）是海外认知度最高的中国科技成就，其次是载人航天技术（19%）和超级计算机（16%）。

发展中国家对中国科技成就的认知度整体上高于发达国家。海外年长群体对高铁和载人航天技术的认知度高于年轻群体，但是对超级计算机、北斗卫星导航系统等的认知度则低于年轻群体。

通过中国产品来了解中国 科技和文化领域信息最受关注

发展中国家对中国了解程度有明显提升。在对中国的了解程度方面，27%的海外受访者选择了“非常了解”或“比较了解”。这一比例在发展中国家达到36%，同比增长7个百分点。相比年长群体，海外年轻群体对中国有更多了解。

通过中国产品来了解中国的人群比重明显增加。与2015年一致，当地的传统媒体（61%）、新媒体（43%）和使用中国产品（41%）是最主要的中国信息了解渠道，尤其是使用中国产品的比重增加明显，同比增长6个百分点。

分年龄来看，海外年长群体倾向于传统媒体渠道，而年轻群体则更多通过新媒体获取中国信息。

中国媒体海外传播的主要障碍是“不知道看什么中国媒体”。海外受访者不接触中国媒体的首要原因是“不知道应该看什么中国媒体”（25%），其次是“话语表达方式不地道，看不明白”（19%），第三是“已经有习惯看的媒体了”（18%）。

中国科技和文化领域信息最受关注。在海外受访者期望通过中国媒体来了解的内容中，中国科技（38%）和文化（37%）的比重占到最多。

发展中国家对中国媒体传播内容的兴趣整体上高于发达国家。相比较而言，海外年轻群体对中国娱乐和教育信息更感兴趣，年长群体则对中国历史和民生信息抱有更大兴趣。

发展中国家和海外年轻群体来华意愿最高 北京、香港、上海最受海外受访者青睐

发展中国家和海外年轻群体来华意愿最高。未来三年内，有计划来中国学习、工作或旅游的海外受访者比例接近三成，这一比例在发展中国家接近四成。来华意愿最高的四个国家均为发展中国家：印度尼西亚（60%）、沙特阿拉伯（52%）、印度（51%）、俄罗斯（41%）。

海外年轻群体的来华意愿明显高于年长群体。计划访问地区更加广泛与2015年基本一致，海外受访者最为青睐的中国城市前三位依然是北京（38%）、香港（27%）和上海（25%），但同时计划访问地区开始向国内其它城市分散，来华目的地选择日益多样化。

本次调查在全球22个国家开展 访问样本共计11000个

中国国家形象调查平台由中国外文局对外传播研究中心和凯度华通明略共同打造，旨在科学、客观、系统、全面地了解国际社会对中国的看法，及时掌握海外民众对我国国家形象国际传播活动的反馈，为有效提升我国国际传播效果提供富有针对性、可比性、可操作性建议。中国国家形象调查平台自2011年开始连续开展针对中国国家形象的调查研究及成果发布。

本次调查在全球22个国家开展，涵盖了亚洲（中国、日本、韩国、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯）、欧洲（英国、法国、德国、意大利、俄罗斯、土耳其、西班牙、荷兰）、北美洲（美国、加拿大、墨西哥）、南美洲（巴西、阿根廷、智利）、大洋洲（澳大利亚）、非洲（南非）等不同区域的民众。访问样本共计11000个，每个国家500个样本。本次调查遵循定量研究方法，采用在线问卷填答的方式，通过Lightspeed Research全球样本库进行数据收集，并严格执行在线调查的国际标准。为保证每个国家抽样的代表性，受访者样本覆盖18—65岁的当地居民，男女比例各占一半。

参考资料：中国网

(责编：贾文婷、常红)