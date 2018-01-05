外媒：全球股市以创纪录高度迎来2018年

据英国金融时报网１月５日报道，今年首个交易周连续３天创历史新高，在去年上涨基础上进一步攀升，促使市场评论员警告投资者要准备迎接“融涨”。

１月４日，全球股市连续第三天触及历史高点。２０１８年的首个交易周在去年上涨的基础上进一步攀升，促使一位曾准确预测泡沫的知名市场评论员警告投资者要准备迎接“融涨”。

助推去年股市涨势的强劲经济增长势头本周延续，一批制造业采购经理人指数显示世界各地的工业产出增长。

自交易员与投资者结束新年假期以来，富时环球指数已经上涨了２％，延伸了２０１７年２２％的涨幅。去年是该基准自１９９３年发布以来第四个最佳年份。

４日华尔街开盘后，道琼斯工业平均指数攀升至２５０００点上方，而标普５００指数０.４％的涨幅在创纪录区间进一步推进。２日，科技股股价飙升推动纳斯达克综合指数首次冲破７０００点大关。

受上个月下旬税制改革通过的鼓舞，华尔街分析师纷纷提高对标普５００成分股企业的盈利预测，而油价上涨至２０１５年５月以来的最高点，对能源股来说亦为一个利好；该板块在过去一个月领涨这一美国基准股指。

“新一年的前景很少像今天这样令人鼓舞，”贝伦贝格银行首席经济学家霍格尔·施米丁说。“我们预计，２０１８年全球同步增长将延续２０１７年后３个季度高于趋势线的增速。”

总部位于波士顿的资产管理公司的创始人杰里米·格兰瑟姆曾正确预测网络股泡沫和房地产泡沫，他表示：“作为一个见证过股市巨大泡沫的历史学家，我也认识到目前有迹象显示，我们正进入这一持续已经很久的牛市的冲顶回落或融涨阶段。”

虽然这位投资策略师长期看跌的论调在去年急转弯，但他的最新预测是其对股市“后期泡沫式飙涨”的最强烈陈述。

４日东京的日经２２５平均指数以上涨３.３％迎来新的交易年，这是其１年多以来的最大单日涨幅，使日本股市达到２６年来新高。

债券市场也为股市提供了一个良性的背景，对各大央行今年结束宽松货币政策的前景反应平静。自上个月触及２.５％的收益率高点以来，美国１０年期国债的收益率徘徊在低于这一水平的狭窄区间。

“派对开始了，”施米丁说，“低通胀水平的强劲增长不会一直持续下去。不过，迄今为止，美国、欧洲和日本都没有出现需要很快通过衰退来清理的严重过度行为。这场派对可能还会持续一阵。”

总部设在巴黎的资产管理公司Amundi的股票联席主管罗曼·博舍尔表示，对美国股市泡沫的担忧是过度的。“与过去的危机（２０００年和２００７年）相比，我们并没有看到过多的流量。”他说，“考虑到税改已经成为法律，并购活动很可能复苏并支撑市场。金融状况依然是良性的。”

但青睐新兴市场股票的格兰瑟姆表示，融涨可能会在今年告终——“很可能在未来６个月到２年之间”。

(责编：朱欣(实习生)、常红)