一本书引燃美国总统特朗普对前“军师”班农的怒火

近日，美国总统特朗普和白宫前首席战略师斯蒂芬·班农频频登上媒体头条。3日，特朗普公开发表声明，称班农“不仅丢掉了工作，而且失去了理智”。

班农曾帮助特朗普竞选总统成功，并且是特朗普执政后诸多政策的幕后推手，曾经并肩战斗的两人为何会反目成仇？事情还要从一本即将发售的新书说起。

接受采访爆猛料 班农“引火上身”

美国作家、记者迈克尔·沃尔夫撰写的新书《火与怒：特朗普白宫内幕》将于本月9日发售。正式开卖前，英国《卫报》等媒体提前曝光了其中的部分内容。作者沃尔夫称，自己为著书做了超过200场采访，对象包括大量白宫高层人士，班农也在其中。

正是这次采访，让班农“引火上身”。在提及“通俄门”事件时，班农将矛头直指特朗普长子小特朗普、女婿库什纳和时任竞选主席马纳福特，大批他们在2016年大选期间与“有俄罗斯政府背景”的律师接触。

“这三位竞选团队高级成员认为，在没有律师在场的情况下，在特朗普大厦25层的会议室和外国政府人士见面是个好事。无论别人怎么看，我认为这就是“叛国”“不爱国”的举动，“应该立刻把美国联邦调查局叫来”。“调查员应该像电视节目上捏碎一只鸡蛋一样，对付小特朗普”。

特朗普：班农失去理智

对于班农所言，特朗普3日发表了一份正式声明表示：“班农与我个人和我的总统职位毫无关系。当班农被解除职务时，他不仅失去了工作，还失去了理智。”

白宫发言人桑德斯认为，作者采访的一些人在白宫根本没有权限或影响力，他们的言论充满了“虚假和误导性描述”。

白宫发言人 桑德斯：特朗普对班农在书中所述内容表示愤怒和厌恶，书中充满针对特朗普的虚假描述。

(责编：朱欣(实习生)、常红)