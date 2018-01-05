阿富汗首都自杀式袭击已致20人死亡

人民网伊斯兰堡1月5日电（记者 徐伟）喀布尔消息：据当地媒体报道，阿富汗内政部5日发表声明证实，首都喀布尔4日晚发生的自杀式爆炸袭击，已造成20人死亡，另有30人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣布对该起袭击负责。

阿内政部表示，自杀式袭击者4日晚20时45分许在喀布尔第九警区引爆身上炸药，造成大量人员伤亡。爆炸发生时，抗议人群在事发地点同警方对峙。有目击者表示，袭击遇难者中包括现场维持秩序的警察，但阿内政部未公布相关确切数字。袭击除引发人员伤亡外，还导致附近商店和车辆不同程度受损。当天下午，包括店主和当地民众在内的数十人在事发区域发起抗议，拒绝其所遭受的在商店出售含有酒精饮料的指控。

袭击发生后，阿富汗总统加尼在声明中对该起袭击予以谴责。报道指出，喀布尔近期暴力事件频发，极端组织“伊斯兰国”于2017年12月28日在喀布尔制造了一起爆炸袭击，造成41人死亡。

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