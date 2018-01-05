加拿大元旦后将再遇极寒天气

新华社渥太华１月４日电 据加拿大环境部４日发布的极寒天气公告，在圣诞节和元旦期间肆虐加拿大的极寒天气４日晚将卷土重来，有地区的气温将再次下降到零下４０摄氏度。

圣诞节和元旦期间，加拿大大部分地区出现了百年不遇的极寒天气，首都渥太华气温一度下降到零下４０摄氏度，成为“世界最寒冷的首都”。

极寒天气导致加西部艾伯塔省元旦发生两次里氏２级的冰崩地震（冰崩地震指气温骤降导致地表土壤中的积水快速冻结而引起的地表土层的断裂）。美国和加拿大交界的尼亚加拉大瀑布边缘部分出现结冰，形成极为罕见的“冻瀑布”。美加接壤地区有几十年传统的元旦冬泳活动也因担心冻坏冬泳者而被取消。

动物同样受到极寒天气影响。据加拿大电视台报道，加拿大大西洋沿岸发现数条鲨鱼搁浅后被冻死在岸边。艾伯塔省南部城市卡尔加里动物园的耐寒企鹅因冻得受不了而被转移到室内避寒。

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