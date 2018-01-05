日本去年交通事故死亡人数创历史新低

新华社东京１月５日电（记者王可佳）２０１７年日本交通事故造成的死亡人数为３６９４人，这一数字为该国自１９４８年有统计以来的最低纪录。

根据日本警察厅数据，在去年截至１１月底所发生的交通事故中，有１１７１名死者为行人，这一数字在全年交通死亡人数中占近三分之一。

由于日本老龄化现象不断加剧，近来涉及高龄者的交通事故多有发生。数据显示，６５岁以上的交通事故死者达到２０２０人，占全年死亡人数一半以上。日本警察厅表示，将继续加强应对策略，以便更有效地预防高龄者发生交通事故。

日本国家公安委员会委员长小此木八郎表示，全年交通事故死亡人数再创新低，主要归功于道路交通法的完善以及国民为减少交通事故作出的积极努力。

据《朝日新闻》报道，日本全年交通事故死亡人数曾在１９７０年达到１６７６５人的峰值，自１９９６年跌破１万人大关后开始呈递减趋势。

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