美国东北部暴风雪肆虐　部分地区进入紧急状态

新华社纽约１月４日电 综合新华社驻纽约、华盛顿、芝加哥记者报道：罕见暴风雪３日晚至４日席卷美国东北部，部分地区宣布进入紧急状态，一些航班被取消。

纽约州州长安德鲁·科莫４日宣布该州多地进入紧急状态，呼吁居民注意安全。科莫在当天上午的新闻发布会上表示，由于天气持续恶化，他宣布纽约市、长岛及韦斯切斯特县进入紧急状态。

科莫将此次暴风雪称为“暴风雪＋”，因为除大雪外，纽约州多地将受到愈演愈烈的狂风影响，其中长岛的风速可达每小时９７公里。他表示，纽约市当天的降雪将达到１５厘米至２５厘米，而在长岛，降雪将达到２３厘米至３０厘米。

当天，纽约市所有公立学校因为天气原因停课。纽约肯尼迪、拉瓜迪亚、纽瓦克三大机场航班起降几乎全部暂停。

在美国东北部新英格兰地区，马萨诸塞州的波士顿、罗得岛州的普罗维登斯４日降雪预计达到２０厘米至３０厘米，缅因州的波特兰最大降雪可能达到３８厘米。

北卡罗来纳州３日进入紧急状态。州长罗伊·库珀４日说，自风暴来袭，该州高速公路巡警已处理７００多起撞车事故。他呼吁民众尽量减少驾车出行。

华盛顿哥伦比亚特区４日迎来降雪。联邦政府人事管理局通知，非应急工作人员可以晚到２小时或远程办公。记者注意到，早高峰期间，华盛顿哥伦比亚特区市区主要干道车流量明显要比前几天少。

据有关部门通报，全美本周有至少１６人因极端天气死亡，其中，威斯康星州、得克萨斯州和北卡罗来纳州分别有６人、４人和３人死亡，密歇根州、密苏里州和北达科他州分别有１人死亡。

据航班动态追踪网站数据，受冰雪天气影响，截至４日中午，全美已有超过３１００架次航班被取消。

因暴风雪肆虐，美国第三大城市芝加哥的机场４日截至早９时３０分已取消２００多架次航班，其中大多数航班目的地为东海岸城市。

铁路运输方面，美国全国铁路客运公司４日发表声明说，由于大规模冬季风暴正影响美国东北部，该公司已调整纽约至波士顿线路的行车时刻表，同时减少多条线路的运行频次。

冰雪天气也使供电服务压力加大。鉴于普通住宅和写字楼都开足暖气抵御严寒，美国多家供电公司已提前警告可能出现燃料不足的情况。（参与记者：孙丁、徐剑梅、王文、徐静）

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