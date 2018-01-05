俄土防空导弹订单为何刺痛北约

俄罗斯近期与土耳其签署贷款协议，自此土耳其距离正式部署俄Ｓ－４００防空导弹系统又近一步。

分析人士认为，此事深深地刺痛了北约。土耳其成为第一个购买俄制防空导弹的北约成员国，意味着俄罗斯继巩固叙利亚传统势力范围之后，又撬动了北约在中东的下一块“地盘”。

条件优厚

俄罗斯以总额２５亿美元的价格，向土耳其出口４套Ｓ－４００“凯旋”防空导弹系统，预计２０２０年第一季度开始交付。

俄罗斯在这次军售中为土方开出了相当优厚的条件：总额２５亿美元的先进防空导弹系统，土耳其只需支付４５％的费用，其余５５％由俄罗斯财政部提供的低息贷款垫付。

土耳其总统埃尔多安认为，采购Ｓ－４００是土耳其对本国防务采购作出的自主决定。土耳其国防工业部官员表示，未来Ｓ－４００系统将由土方人员操作，并使用本国开发的敌我识别系统等操作软件。

美国《防务新闻》网站报道，Ｓ－４００“凯旋”防空导弹系统是在Ｓ－３００基础上改进而成，属于俄罗斯第四代同时也是俄军现役防空导弹系统中最先进的一款。在世界范围内，Ｓ－４００也是最先进的防空导弹系统之一，可以对抗电子干扰机、预警机、弹道导弹和巡航导弹。

北约头痛

军售背后往往交织着政治交易、地缘争夺等多重因素，俄土军售也不例外。作为北约成员国的土耳其从俄罗斯进口先进军火，这一点足以让北约头痛。

Ｓ－４００防空导弹系统无法与北约的防空系统兼容。作为一个奉行集体防务的军事联盟，北约要求成员国的防务建设必须统一标准，武器装备尤其要采用兼容互通的北约制式标准，便于战时统一指挥和行动。在北约看来，土耳其作为北约成员国，要采购防空导弹也应该选择美制“爱国者”或者欧洲的“紫苑”，而土耳其却找北约的对手俄罗斯买武器。

自去年土耳其有意与俄罗斯签下军售订单以来，北约多国提出反对。北约官员警告说，购买俄罗斯防空系统，将给土耳其带来“严重后果”。这次贷款协议签署也引发美国不满，美国国防部认为土耳其应继续坚持使用北约国家的反导系统，称符合北约标准的反导防御系统是土耳其更好的选择。

然而，在土方看来，决定购买俄罗斯的Ｓ－４００也是不得已而为之。据媒体报道，长期以来北约盟国不仅没有提供帮助，还动辄对土耳其实施武器禁运。正是北约盟国在价格、共同生产和技术转让等方面迟迟不松口，才导致了土耳其决定另寻出路。

打开缺口

中国一位军事评论员在接受新华社记者采访时说，俄土军售代表着俄罗斯与北约双方对土耳其这个战略要冲的争夺，对于俄罗斯来说，与土耳其签订Ｓ－４００出售合同，不亚于在北约战略包围圈打开了一个缺口。

他说，土耳其作为横跨欧亚的国家，不仅控制着土耳其海峡这条连接黑海以及地中海的唯一航道，还是连接欧亚的十字路口，且与叙利亚、伊朗接壤，地缘政治战略意义极为重要。

欧盟驻安卡拉前大使、卡内基欧洲中心专家马克·皮耶里尼评价说，俄罗斯通过对土军售取得一场“外交胜利”，其一贯目标就是削弱北约。

分析人士认为，比起购买俄罗斯防空导弹，北约更加担心土耳其在外交政策和战略选择上愈加倒向俄罗斯和转向东方，与其他北约成员国渐行渐远。（新华社记者葛晨 刘莉莉）

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