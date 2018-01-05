韩国统一部说朝鲜同意9日举行韩朝高级别会谈

新华社首尔１月５日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国统一部５日确认，朝鲜同意９日在板门店韩方一侧“和平之家”举行韩朝高级别会谈。

韩国统一部发言人白泰铉在当天举行的例行记者会上说，当地时间５日上午１０时１６分（北京时间９时１６分）韩方收到朝鲜传来有关接受高级别会谈提议的文件。

文件说，会谈将讨论包括韩国平昌冬奥会参赛事宜在内的朝韩关系改善等问题，关于参加会谈的代表团构成及首席代表等问题，双方将通过文件交换形式进行协商。

韩国政府２日向朝方提议９日在板门店举行韩朝高级别会谈，就朝方代表团参加平昌冬奥会、南北关系改善等共同关心的问题进行讨论。

据朝鲜中央电视台３日报道，朝鲜最高领导人金正恩当日下令重新开通板门店朝韩联络热线，以商讨朝鲜参加平昌冬奥会事宜。韩国统一部３日确认，韩朝当日通过重新开通的板门店联络渠道进行了约２０分钟通话，主要对通信线路进行了技术检查。这是自２０１６年２月韩朝板门店联络渠道中断后首次重新恢复该渠道。

金正恩今年１月１日在发表新年贺词时表示，朝鲜有意派遣代表团参加即将举行的平昌冬奥会，北南当局可以就此进行紧急会谈。

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