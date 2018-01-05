美国宣布暂停对巴基斯坦提供巨额安全援助

新华社华盛顿１月４日电（记者刘晨 朱东阳）美国国务院４日宣布，美国政府已暂停向巴基斯坦提供一笔巨额安全援助，美方何时恢复援助将视巴方在反恐上的“表现”而定。

这是过去半年内美国第二次叫停对巴资金援助。

美国国务院发言人诺尔特在当天下午的记者会上说，美国政府将持续冻结这笔援助，直到巴基斯坦政府在打击阿富汗塔利班组织和已被美国列入恐怖组织名单的“哈卡尼网络”等组织方面采取“决定性”行动。

诺尔特说，因这笔安全援助数额较大，美方仍在核算中，将尽快公布具体数字。诺尔特同时透露，此次冻结款项的具体数字将远高于２０１７年９月美方宣布暂停向巴方提供的２．５５亿美元军事援助。

最近一周，美方持续对巴基斯坦施压，要求巴方在反恐上“付出更多”。新年伊始，美国总统特朗普在社交媒体推特发布的第一条推文就指责巴基斯坦“为恐怖分子提供庇护”。

美国国务院去年９月宣布，已暂停向巴基斯坦提供２．５５亿美元的军事援助，巴方需在消除境内恐怖组织“庇护所”以及阻止阿富汗境内恐怖分子越境袭击方面“作出更多贡献”后才能获得拨款。

巴基斯坦政府多次驳斥美方有关反恐问题的指责，并对美方忽视巴方的反恐贡献表示失望。

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