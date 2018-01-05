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“山火”当选葡萄牙2017年度热词

章亚东　张柯

2018年01月05日13:09  来源：新华网
 

　　新华社里斯本１月４日电（记者章亚东　张柯）２０１７年葡萄牙年度热词４日揭晓，“山火”以３７％的得票率在１０个候选词中脱颖而出，排名首位。

　　２０１７年，葡萄牙遭受了４０年来最严重的森林火灾。６月和１０月发生的两次严重火灾共造成超过４４万公顷山林被毁，死亡总人数达１１０人，数千栋建筑被大火焚毁。

　　排名第二位的年度热词是“感情”，反映的是葡萄牙总统德索萨２０１６年就职以来所展现的亲民作风。

　　“森林”位列第三。葡萄牙拥有众多森林，在经历了惨烈火灾后，如何预防森林大火再次发生，是去年葡萄牙社会讨论的热点话题之一。

　　葡萄牙歌手索布拉尔在第６２届欧洲电视歌唱大赛中夺冠，引发葡民众新一轮爱国热情，“获胜者”一词因而位居第四。

　　由波尔图出版社发起的葡萄牙年度热词评选始于２００９年，反映了葡萄牙社会和民众关注最多的话题和事件。此前三年的年度热词分别为“小玩意”（２０１６年），“难民”（２０１５年）和“腐败”（２０１４年）。在去年的热词评选中，共有３万人参加投票，比２０１６年多５０００人。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)
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