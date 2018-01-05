特朗普：美方将派高级别代表团出席平昌冬奥会

人民网华盛顿1月4日电 （记者 高石） 1月4日，美国白宫发表声明称总统特朗普与韩国总统文在寅当天通话时商定，两国军队将全力确保平昌冬奥会安全举行。

声明中表示，两国总统在通话中讨论了朝鲜半岛局势的发展，同意继续向朝鲜施压，“不再犯过去的错误”。美韩两国将致力于确保平昌冬奥会安全、成功地举行。特朗普表示，美方将派出一个高级别代表团出席平昌冬奥会。

为了不与冬奥会维稳工作相冲突，双方同意在冬奥会期间暂停军演，以便两国军队专注于确保平昌冬奥会的安全举行。美防长马蒂斯4日对媒体表示，美韩联合军演将在冬残奥会结束后举行。马蒂斯说，美韩双方推迟这次军事演习，只是出于后勤方面的考虑，双方作出的这一决定并非一个“政治事件”，他不会过度解读。平昌冬奥会将于今年2月9至25日举行，冬残奥会将于今年3月9日至18日举行。

早前据韩联社报道，韩美两国元首在通话中商定，两国军队在平昌冬奥会期间将不举行联合军演。此外，文在寅还表示，韩朝对话将为美朝对话营造积极氛围，进而推动朝鲜核问题的解决。

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